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رياضة

هذا ما قاله كداد عن انضمامه إلى المنتخب الوطني

عمر سلامي
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هذا ما قاله كداد عن انضمامه إلى المنتخب الوطني
ح.م
شعيب كداد رفقة اسماعيل بن ناصر

عبّر مدافع شباب بلوزداد شعيب كداد عن سعادته الكبيرة بعد انضمامه إلى المنتخب الوطني الأول.

وقال كداد في تصريحات لـ”فاف تي في”: ” فرحت كثيرا عندما وصلني الاستدعاء، وأشكر الطاقم الفني، وسأضاعف مجهوداتي من أجل حتى أكون في مستوى الثقة التي وضعت في”.

وأضاف مدافع شباب بلوزداد في تصريحاته: “لدي خبرة في المنافسة الإفريقية، سأعمل على تطويرها حتى أصل إلى مستوى جيد.. أنا جاهز للمشاركة مع المنتخب، وسواء لعبت أو لم ألعب المهم تحقيق نتيجة في المبارتين، وإذا أتيحت لي فرصة المشاركة، فسأعمل على التأكيد على إمكاناتي”.

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