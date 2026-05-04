هذا ما قاله ماكرون بشأن المشاركة في “مشروع الحرية” الذي أعلن عنه ترامب!

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، عن “مشروع الحرية” الذي أعلن عنه نظيره الأمريكي دونالد ترامب لإعادة الملاحة في مضيق هرمز.

وقال ماكرون : “لن نشارك فى شئ غير واضح”، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى يريفان، أرمينيا، لحضور قمة «المجتمع السياسي الأوروبي» (CPE) التي تعقد اليوم؛ لمناقشة قضايا ملحة وبحث التعاون الاستراتيجي بين أعضاء هذا التجمّع فى مجالات السياسة والأمن والبنى التحتية.

ودعا ماكرون إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالتنسيق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، معتبراً في الوقت ذاته أن وقف إطلاق النار في لبنان أمر أساسي.

ومساء الأحد، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستقوم بعملية إنسانية تحت اسم “مشروع الحرية” تستهدف إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.

وقال في منشور، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” إنه طلب من ممثليه إبلاغ الدول التي لديها سفن عالقة في المضيق أن الولايات المتحدة “ستبذل قصارى الجهد لإخراج سفنهم وطاقمهم بأمان”.

وأضاف: “وفي جميع الحالات، قالوا إنهم لن يعودوا حتى تصبح المنطقة آمنة للملاحة وكل ما يتعلق بذلك. ستبدأ هذه العملية، مشروع الحرية، صباح يوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط”.

وتابع: “إذا تم التدخل بأي شكل في عملية مشروع الحرية الإنسانية فسنتعامل بشكل حازم”، مردفا: “يجري ممثلوّنا مناقشات إيجابية للغاية مع دولة إيران، وهذه المناقشات قد تؤدي إلى نتائج إيجابية للجميع”.