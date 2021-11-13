هذا ما قاله مدرب بوركينافاسو عن مواجهة الجزائر بعد التعادل مع النيجر

أكد مدرب “الخيول” كامو مالو، بعد التعادل أمام النيجر، أن منتخبه لا يزال يحتفظ بكامل حظوظه في التأهل إلى المباراة الفاصلة من تصفيات المونديال.

وقال كامو مالو، في تصريحات، له عقب نهاية مباراة منتخبه أمام النيجر، أوردتها صحيفة “بوركينا 24 ” : ” كنت أدرك أن مباراة النيجر مفخخة، ولم ننجح في تجنب الفخ، لقد لعبنا أما منتخب كان هدفه التألق والخروج بنتيجة إيجابية من المباراة”.

وأضاف مدرب “الخيول”: ” حتى ولو فزنا أمام النيجر، فنجن مطالبون بالفوز على الجزائر من أجل التأهل، لذلك حظوظنا لا تزال كاملة، وسنسعى لتحقيق الفوز أمام المنتخب الجزائري”.

وأرجع كامو مالو، عدم قدرة تشكيلته على تحقيق الفوز أمام النيجر، لتركيزهم أكثر على المباراة الأخيرة أمام الجزائر، وأضاف: ” تركيز اللاعبين كان أكثر على مواجهة الجزائر في الجولة الأخيرة، والآن لم تعد هناك أي حسابات، خرجنا بنقطة واحدة من مباراة النيجر ولا تزال حظوظنا قائمة في التأهل”.