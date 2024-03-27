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رياضة

هذا ما قاله مدرب جنوب إفريقيا عن مستوى المنتخب الجزائري

عمر سلامي
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هذا ما قاله مدرب جنوب إفريقيا عن مستوى المنتخب الجزائري
ح.م
هوغو بروس

أشاد مدرب منتخب جنوب إفريقيا، البلجيكي هوغو بروس، بالمستوى الذي قدمه المنتخب الجزائري في المباراة الودية أمام “البافانا بافانا”، والتي انتهت بثلاثة أهداف لمثلها.

وقال بروس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: ” الجزائر قدمت مباراة رائعة اليوم، إنه فريق قوي ويمتلك الكثير من الجودة، ولو لعب هذا الفريق بنفس الطريقة في كوت ديفوار لكان تجنب الخروج من الدور الأول”.

وعن الدورة الودية التي احتضنتها الجزائر، أضاف بروس: “لعبنا مباراتين ضد فريقين مختلفين، بالنسبة لي، هاتان المباراتان جيدتان بالنسبة لنا، أنا سعيد جدًا بهذه البطولة، لقد لعبنا ضد فريق دفاعي جيد وهو أندورا، واليوم واجهنا منتخبا جزائريا ممتازا، لذلك فإن الدورة الودية كانت مفيدة لنا”.

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