-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا ما قاله مدرب منتخب هولندا عن مواجهة الجزائر

عمر سلامي
  • 788
  • 0
هذا ما قاله مدرب منتخب هولندا عن مواجهة الجزائر
ح.م
رونالد كومان

أكد مدرب المنتخب الهولندي، رونالد كومان، أن منتخب الجزائر منافس مثالي، للاستعداد للمونديال.

وعشية المباراة الودية التي ستجمع منتخب “الطواحين” و “الخضر”، قال كومان: “الجزائر هي المنافس المثالي للاستعداد لكأس العالم، لقد كنا نريد مواجهتهم، والآن بعد أن أصبح الأمر رسميًا، يتعين علينا التعامل مع هذه المباراة بشكل جيد”.

“وأضاف مدرب هولندا: “سيلعبون بخمسة مدافعين، وهذا هو نوع المباريات التي يجب إدارتها تكتيكيا بشكل جيد”.

وتابع كومان: ” لقد قمنا بتحضيرات مكثفة، وسنمنح دقائق لعب للعديد من اللاعبين”.

وعن حظوظ منتخبه في كأس العالم 2026، قال كومان إنه يشعر بتفاؤل أكبر إزاء النسخة المقبلة من كأس العالم، مقارنة ببطولة أوروبا التي استضافتها ألمانيا قبل عامين.

وأكد كومان في مؤتمر صحفي عشية مباراة الجزائر في روتردام: ” في البطولة الأخيرة، افتقدنا بعض اللاعبين بسبب الإصابات، وهذه المرة، يبدو أن جميع اللاعبين سيكونون في كامل جاهزيتهم، وهو فارق كبير، ولكن ما إذا كنا بالفعل أفضل من السابق، فهذا أمر يتعين علينا إثباته”.

مقالات ذات صلة
عوينة يدير نهائي كأس إفريقيا

عوينة يدير نهائي كأس إفريقيا

هولندا مرشح للتتويج بكأس العالم وأقوى منتخب يواجهه بيتكوفيتش

هولندا مرشح للتتويج بكأس العالم وأقوى منتخب يواجهه بيتكوفيتش

محرز وبن طالب وماندي يشاركون في ثاني مونديال لهم

محرز وبن طالب وماندي يشاركون في ثاني مونديال لهم

محرز ضمن أعلى 10 لاعبين أجرا في كأس العالم 2026

محرز ضمن أعلى 10 لاعبين أجرا في كأس العالم 2026

نزهة في هولندا مدفوعة التكاليف كلّفت “الخضر” هزيمة بِرُباعية!

نزهة في هولندا مدفوعة التكاليف كلّفت “الخضر” هزيمة بِرُباعية!

بيتكوفيتش يتفادى ضبط الهدف من خوض المونديال

بيتكوفيتش يتفادى ضبط الهدف من خوض المونديال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد