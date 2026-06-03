هذا ما قاله مدرب منتخب هولندا عن مواجهة الجزائر

أكد مدرب المنتخب الهولندي، رونالد كومان، أن منتخب الجزائر منافس مثالي، للاستعداد للمونديال.

وعشية المباراة الودية التي ستجمع منتخب “الطواحين” و “الخضر”، قال كومان: “الجزائر هي المنافس المثالي للاستعداد لكأس العالم، لقد كنا نريد مواجهتهم، والآن بعد أن أصبح الأمر رسميًا، يتعين علينا التعامل مع هذه المباراة بشكل جيد”.

“وأضاف مدرب هولندا: “سيلعبون بخمسة مدافعين، وهذا هو نوع المباريات التي يجب إدارتها تكتيكيا بشكل جيد”.

وتابع كومان: ” لقد قمنا بتحضيرات مكثفة، وسنمنح دقائق لعب للعديد من اللاعبين”.

وعن حظوظ منتخبه في كأس العالم 2026، قال كومان إنه يشعر بتفاؤل أكبر إزاء النسخة المقبلة من كأس العالم، مقارنة ببطولة أوروبا التي استضافتها ألمانيا قبل عامين.

وأكد كومان في مؤتمر صحفي عشية مباراة الجزائر في روتردام: ” في البطولة الأخيرة، افتقدنا بعض اللاعبين بسبب الإصابات، وهذه المرة، يبدو أن جميع اللاعبين سيكونون في كامل جاهزيتهم، وهو فارق كبير، ولكن ما إذا كنا بالفعل أفضل من السابق، فهذا أمر يتعين علينا إثباته”.