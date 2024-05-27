بالفيديو.. هذا ما قاله منصوري عن الجيل الحالي للمنتخب الجزائري

قال الدولي الجزائري السابق يزيد منصوري إن المنتخب الوطني يمر بفترة إعادة بناء، ووصف هذه الفترة بالحساسة.

وأضاف القائد السابق لـ”الخضر” في تصريحات لـ”الفاف تي في”: “من الواضح أن المنتخب الوطني في طور إعادة بناء، وهذا ليس سهلا أبدا، فهذه فترات حساسة وصعبة الفهم…يجب أن نمنح الوقت اللازم، وهذا شيء نواجه صعوبة في تحقيقه، لأننا نقترب من مباريات مهمة”.

وتابع: “كما أقول لكل جيل قصته، وكل جيل عاش لحظات لا تنسى مثلنا في 2010، ومثل الجيل الذي انتهى مؤخرا بعد “كان” 2019″.

وأكد القائد السابق للمنتخب الوطني، أن هناك مواهب وجودة حقيقة في المجموعة الحالية، ويجب إيجاد التوازن للانطلاق من جديد، وقال في هذا السياق: “هناك لحظات صعبة، وهذا جزء من حياة لاعب كرة قدم، من حياة الفريق والمنتخب، ورغم ذلك أعتقد أنهم يملكون الأسلحة اللازمة والظروف لتحقيق أهدافهم والتأهل للمونديال”.

ووجه يزيد منصوري رسالة إلى الجماهير الجزائرية، حيث طالبها بالصبر على هذه المجموعة، التي تضم لاعبين مميزين وشباب، سيكتشفون الكرة الإفريقية، وأضاف: “يحتاج الأمر إلى وقت، من أجل تحقيق الأهداف المسطرة على المدى المتوسط والبعيد”.