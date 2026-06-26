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رياضة

هذا ما قاله نجم منتخب هولندا عن حظوظ “الخضر” في التأهل

عمر سلامي
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هذا ما قاله نجم منتخب هولندا عن حظوظ “الخضر” في التأهل
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كودي غاكبو

يرى نجم منتخب هولندا، كودي غاكبو، أن المنتخب الجزائري قادر على تحقيق الفوز أمام النمسا، إذا قدم لاعبوه مباراة كبيرة.

وأضاف غاكبو، أن المنتخب الجزائري، لديه لاعبون مميزون ويقدمون مستويات عالية، رغم الهزيمة في مواجهة الأرجنتين الصعبة.

وتابع نجم المنتخب الهولندي في تصريحات إعلامية: “كل شيء سيتحدد في المباراة الأخيرة، تملك الجزائر ثلاث نقاط مثل النمسا. إذا قدم الخضر مباراة كبيرة، وهو ما أعتقد أنهم قادرون عليه بالنظر إلى جودة لاعبيهم، فربما يتمكنون من الفوز، رغم أن النمسا أيضًا منتخب قوي”.

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