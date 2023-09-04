هذا ما قاله وزير الفلاحة حول أسعار اللحوم والخضر

توعد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، الإثنين، باتخاذ إجراءات صارمة لتوفير وضمان الاستقرار في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك.

وأكد وزير الفلاحة أنه “سيتم اتخاذ إجراءات صارمة في أقرب وقت، لتوفير مختلف المواد وضمان الاستقرار في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك على غرار الخضر والفواكه، وكذا اللحوم الحمراء والبيضاء”.

وكشف الوزير هني على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2023 / 2024 أنه يتم الإعداد لإطلاق 3 برامج وطنية لتوسيع إنتاج التمور والزيتون وحماية المربين.

كما قال الوزير عبد الحفيظ هني أن “البرنامج الوطني لتوسيع المساحات المزروعة بأشجار الزيتون، خاصة في السهوب والجنوب، سننطلق فيه خلال السنة الجارية”.

وأشار هني إلى “أهمية البرنامج الوطني لحماية المربين، خاصة من ناحية توزيع الأعلاف المدعمة، بالإضافة إلى برنامج توسيع إنتاج التمور، اللذين يجري العمل عليهما”.