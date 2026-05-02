هذا هو الزمالك الذي سيواجه اتحاد العاصمة

سقط بالضربة القاضية أمام الأهلي المصري

على بعد أسبوع واحد عن مباراة الذهاب من نهائي كأس الكونفدرالية، حدثت تقلبات معنوية من الجزائر العاصمة إلى القاهرة، حيث فاز الاتحاد في نهائي الكأس الجزائرية، بالطريقة والأداء، أمام شباب بلوزداد، وأحرز على الكأس العاشرة في تاريخه وصار الأول في حصد الكؤوس، بعد أن كان الفقير في الكؤوس في سبعينيات القرن الماضي، عندما بلغ النهائي خمس مرات متتالية من دون أن يفوز، وفي المقابل حدث زلزال هز بيت الزمالك رائد ترتيب مجموعة اللقب في الدوري المصري، عندما سقط أمام الغريم الأهلي بثلاثية نظيفة ورهن اللقب الذي كان تقريبا في الجيب، حيث يتساوى حاليا في النقاط مع بيراميدز الفائز، ولا تفصله عن الأهلي سوى ثلاث نقاط فقط.

فوز اتحاد العاصمة بالكأس رفع المعنويات، وخسارة الزمالك بنتيجة ثقيلة أمام الغريم كانت أشبه بالضربة القاضية، حيث ثار الأنصار والإعلام الزملكاوي، واستشرفوا انتكاسة محتملة حتى في كأس الكونفدرالية، إذ ظل الزملكاوية يمنون النفس بلقب الدوري والكأس الإفريقية وصاروا يخشون فقدان كل شيء.

الأكثر انتقادا هو المدرب معتمد جمال صاحب الـ52 سنة، وهو مدرب يمضي سنته الثالثة على رأس القلعة البيضاء وسبق له تدريب منتخب مصر للأواسط والأولمبي، ويقال إنه يفتقد الخبرة في تدريب الاندية والعمل المتواصل عكس المنتخبات.

وكانت النقطة السوداء في الفريق أمام الأهلي في حراسة المرمى مع سليمان، الذي لم يصمد أمام محاولات الأهلي، كما ظهرت ثغرات وشوارع في الدفاع بقيادة الرباعي المغربي بن طايق وعبد المنعم والونش وإسماعيل، وتلقى خط الوسط مع الدوليين فتوح وشحاتة طوفانا من الانتقاد لأنهما خسرا خط الوسط كما خسراه في لقاء العودة في نصف نهائي الكونفدرالية أمام شباب بلوزداد.

في خط الهجوم ضاع جوان ألفينا المهاجم البرازيلي وبدا السعيد والمنسي غير قادرين على الحركة رفقة الدولي الفلسطيني الدباغ وهو لاعب فدائي متجول لعب في الكثير من الدوريات مثل بلجيكا والعراق واسكتلندا وغيرها.

يستقبل اتحاد العاصمة الزمالك في التاسع من ماي الحالي، وعينه على استغلال الحالة النفسية السيئة للزمالك، لأن في مصر دائما، دوري عام ومباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وصفعة الثلاثية صعبة جدا على الطاقم الفني واللاعبين قبل سفرهم إلى العاصمة الجزائرية.

قوة الزمالك في مقعد الاحتياط الغني باللاعبين الكبار والدوليين مثل التونسي الجزيري والأونغولي بونزا، ويخشى الزمالكاوية أن تؤثر عثرتهم المحتملة أمام اتحاد العاصمة في خسارة كل شيء في دوري كان إلى غاية يوم الجمعة والداربي القاهري، مثالي بالنسبة لنادي الزمالك.المباريات لا تتشابه، وفريق شباب بلوزدد في لقاءيه أمام الزمالك لم يحسبها بالطريقة المثالية، فخسر هنا ولم يغامر هناك، وكانت الحصيلة صفر هدف لبلوزداد في 180 دقيقة، وهدف واحد للزمالك في 180 دقيقة. يراهن أنصار الاتحاد على بعض الخبرة للاتحاد لأجل التعامل الصحيح في المباراتين، حتى يحصل على الكأس الثانية في تاريخه، ويمكن حينها اعتبار موسمه بالناجح بلقبين اثنين.