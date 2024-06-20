هذا هو المركز الجديد للمنتخب الجزائري في تصنيف “الفيفا”

تراجع المنتخب الوطني لكرة القدم بمركز واحد في تصنيف “الفيفا” الجديد، لشهر جوان.

ويتواجد المنتخب الجزائري في التصنيف الجديد، في المركز 44 عالميا، برصيد 1474,13 نقطة.

وتراجع المنتخب الوطني بمركز واحد، مقارنة بالتصنيف السابق الصادر في أفريل الماضي، حيث كان يحتل المركز الـ43 برصيد 1482.71 نقطة.

ويحتل المنتخب الوطني حاليا المركز السابع إفريقيا بعد كل من المغرب، السنغال، مصر، كوت ديفوار، نيجيريا، وتونس.

ويتواجد “الخضر” في المركز الخامس عربيا، بعد كل من منتخبات المغرب، قطر، مصر وتونس.