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اقتصاد

هذا هو تاريخ انطلاق بيع الأضاحي المستوردة

الشروق أونلاين
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هذا هو تاريخ انطلاق بيع الأضاحي المستوردة
وزارة الفلاحة (شبكات)
جانب من الاجتماع، 24 أفريل 2025.

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، والصيد البحري، يوسف شرفة، اليوم الخميس 24 أفريل، اجتماعا تنسيقيا للجنة متعددة القطاعات المكلفة بمتابعة وتأطير عملية استيراد، توزيع وبيع الأضاحي على مستوى الوطن.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، تمت مناقشة المسائل المتعلقة بتنظيم عملية تحويل الأضاحي تدريجيا من مواقع الحجر الصحي، ابتداء من الأسبوع القادم، إلى مناطق تجمع جهوية لتسهيل عملية توزيعها على الولايات.

كما صادقت اللجنة على اقتراح بيع الأضاحي للمواطنين على مستوى الأسواق الجوارية التي تم تحديدها من طرف السلطات المحلية، وذلك طيلة شهر ماي المقبل.

كما سيقوم بنك التنمية الفلاحية والريفية بتزويد نقاط البيع بمحولات الدفع الإلكتروني بالنسبة لمالكي البطاقات المغناطيسية، فيما تتكفل مصالح البريد بوضع مكاتب بريد متنقلة لتسهيل عملية اقتناء الأضحية للمواطنين، وفقا لذات المصدر.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الفلاحة خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم، أن عملية بيع أضاحي العيد المستوردة ستنطلق في الفاتح من شهر ماي المقبل عبر كافة ولايات البلاد الـ58.

ودعى الوزير شرفة في كلمته المواطنين إلى التحلي “بالعقلانية” خلال سير العملية.

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