هذا هو تاريخ دخول الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي السجن

هذا هو تاريخ دخول الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي السجن
ح. م
نيكولا ساركوزي.

أصبح الرئيس الفرنسي السابق، نيكولاس ساركوزي، يعرف تاريخ قضائه لأول ليلة له في السجن، وهذا بعد أكثر من أسبوعين على إدانته بتهمة “تكوين جمعية أشرار”.

ووفقا لما أفادت به قناة (BFMTV) اليوم الاثنين، 13 أكتوبر، نقلا عن “مصدر مقرب من الملف”، أن نيكولا ساركوزي سيسجن في 21 أكتوبر في “سجن لا سانتي” بباريس، وذلك بعد الحكم عليه بالسجن خمس سنوات نافذة مع التنفيذ الفوري في ما يعرف بـ”القضية الليبية”.

فرنسا: 5 سنوات سجنا لساركوزي في قضية التمويل الليبي

وأدانت المحكمة التصحيحية في باريس، في 25 سبتمبر الماضي، الرئيس الفرنسي الأسبق بتهمة “تكوين جمعية أشرار” بعد أن حصل، عبر معاونيه، على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية الرئاسية الفائزة عام 2007، من قبل نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

وترأس ساركوزي فرنسا من 16 ماي 2007 إلى 15 ماي 2012، وهو مؤسس حزب “الجمهوريون” عام 2022، والذي يترأسه الآن وزير الداخلية الاسبق، برونو ريتايو.

