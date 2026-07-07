هذا هو ترتيب “الخضر”

تعرّف المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم على ترتيبه، في منافسة كأس العالم 2026.

وكانت مشاركة “الخضر” قد تجمّدت في الدور الـ 16 فجر الجمعة الماضي، بعد الفشل في تجاوز العقبة السويسرية.

وهكذا ودّع “محاربو الصحراء” مسرح المونديال الحالي، وقد احتلّوا المركز الـ 30 في لائحة الترتيب العام، من أصل 48 منتخبا مشاركا.

وفي أول حضور له في كأس العالم نسخة إسبانيا 1982، تموقع المنتخب الوطني في الرتبة الـ 13، من أصل 24 فريقا مشاركا.

وفي طبعة المكسيك 1986، شغل “الخضر” الرتبة الـ 22، من أصل 24 منتخبا مشاركا.

أمّا في استحقاق جنوب إفريقيا 2010، فقد خرج المنتخب الوطني من السباق، بعدما تموقع في المركز الـ 28، من أصل 32 فريقا مشاركا.

وفي دورة البرازيل 2014، شغل “محاربو الصحراء” الرتبة الـ 14، من أصل 32 منتخبا مشاركا.