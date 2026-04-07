هذا هو توقيت مباريات “الخضر” في مونديال 2026

سيلعبون في أسوأ جدول مباريات ممكن

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن برنامج مباريات منتخب الجزائر في دور المجموعات من كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، مع تحديد التوقيت الرسمي للمواجهات.

وسيستهل “الخضر” مشوارهم بمواجهة قوية أمام منتخب الأرجنتين، يوم الأربعاء 17 جوان، بداية من الساعة الثانية صباحًا بتوقيت الجزائر.

وفي الجولة الثانية، يلاقي المنتخب الوطني نظيره منتخب الأردن، يوم الثلاثاء 22 جوان، على الساعة الرابعة صباحًا. أما المباراة الثالثة، فستجمع “محاربي الصحراء” بمنتخب النمسا، يوم الأحد 28 جوان، بداية من الساعة الثالثة صباحًا. ويخوض المنتخب الجزائري هذه النسخة من المونديال بطموحات كبيرة، في مجموعة قوية، حيث يسعى لتحقيق نتائج إيجابية تضمن له التأهل إلى الدور المقبل، في منافسة عالمية مرتقبة.

ويبدو أن المنتخب الجزائري قد ورث أسوأ جدول مباريات ممكن، حيث ستلعب كل المباريات فجرا، لكن الوضع أفضل قليلًا بالنسبة لتونس (الثالثة صباحًا، والخامسة صباحًا، ومنتصف الليل)، والأردن وتركيا (السابعة صباحًا، والسادسة صباحًا، والخامسة صباحًا)، أو حتى مصر (العاشرة مساءً للمباراة الأولى، والرابعة صباحًا والسادسة صباحًا للمباراتين التاليتين). أما إيران، التي لا تزال مشاركتها في كأس العالم غير مؤكدة بسبب الحرب التي تخوضها ضد إسرائيل والولايات المتحدة، ستلعب مبارياتها الثلاث في دور المجموعات في الساعة الرابعة والنصف صباحًا والعاشرة والنصف مساءً والسادسة والنصف صباحا.

مع مباراتين مقررتين في تمام الساعة السابعة مساءً والثالثة في تمام الساعة التاسعة مساءً. وتُعدّ الأوروغواي بلا شكّ الدولة الأفضل من حيث التوقيت، ونفس الشيء ينطبق على بنما (مباراتان في تمام الساعة السادسة مساءً ومباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً)، وهايتي (في تمام الساعة التاسعة مساءً، والثامنة والنصف مساءً، والسادسة مساءً)، وكولومبيا (مباراتان في تمام الساعة التاسعة مساءً، والأخيرة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً)، وجميعها تقع في الأمريكتين

أما بالنسبة للدول المضيفة – الولايات المتحدة وكندا والمكسيك – فمن الصعب تحديد الوضع بدقة، حيث تنقسم كل منها إلى عدة مناطق زمنية، وينطبق الأمر نفسه على البرازيل، التي ستُقام مبارياتها دائمًا في المساء (بين الساعة السابعة والتاسعة والنصف مساءً في المتوسط).

ولو تأهلت إيطاليا لكأس العالم، لكانت استفادت من جدول مباريات رائع بثلاث مباريات تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً، لكن التأهل كان من البوسنة والهرسك، لكن الكرة أرادت ألا يتواجد الإيطاليون في العرس العالمي لثالث نسخة على التوالي.

كما ستخوض سويسرا مبارياتها الثلاث في دور المجموعات في تمام الساعة التاسعة مساءً. وسيتجنب مشجعو ألمانيا (مباراة واحدة في السابعة مساءً، والمباراتان الأخريان في العاشرة مساءً) وإنجلترا (مباراتان في التاسعة مساءً، والأخيرة في العاشرة مساءً).

وينطبق الأمر نفسه على البرتغال وإسبانيا، حيث ستخوضان مباراتين في “التوقيت الأوروبي” (السادسة مساءً)، ومباراة أخرى في وقت متأخر ضد منتخب من أمريكا الجنوبية (الأولى في الثانية عشرة والنصف صباحًا ضد كولومبيا، والثانية صباحًا ضد أوروغواي). أما مشجعو فرنسا، من ناحية أخرى، فهم في وضع جيد نسبياً حيث يقام لهم مباراة واحدة متأخرة نوعاً ما (الساعة 11 مساءً ضد العراق) ومباراتان أخريان في وقت معتاد (الساعة 9 مساءً ضد السنغال والنرويج)..

برنامج توقيت لقاءات “الخضر“:

الأربعاء 17 جوان:

الجزائر الأرجنتين الثانية صباحا

الثلاثاء 22 جوان:

الجزائر الأردن الرابعة صباحا

الأحد 28 جوان:

الجزائر النمسا الثالثة صباحا