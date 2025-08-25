هذا هو جديد استيراد حافلات نقل المسافرين

أكد وزير النقل، السعيد سعيود، أنه بإمكان الناقلين استيراد الحافلات الجديدة والأقل من خمس سنوات كما أشار إلى تكوين فريق عمل لدراسة إمكانية مراجعة الرسوم الجمركية المتعلقة بهذه العمليات.

ووفقا لما نقله التلفزيون الجزائري، سعيود، وخلال تصريح للصحافة اليوم الإثنين، 25 أوت، خلال إشرافه بمطار هواري بومدين الدولي، على انطلاق الرحلة التجارية الافتتاحية لشركة الخطوط الجوية الداخلية عبر الخط الرابط بين الجزائر العاصمة وتمنراست، أكد أن حظيرة النقل بين الولايات “ممتازة” مقارنة بحظيرة الحافلات الخاصة بالنقل الحضري وشبه الحضري.

وذكر أنه ومنذ شهر جانفي الفارط، تم إطلاق خطة لتجديد الحظيرة المهترئة تدريجيا، مشيرا أيضا إلى المصادقة على قانون يسمح للناقلين باستيراد الحافلات الجديدة والأقل من خمس سنوات مع تسديد الرسوم الجمركية واستكمال كافة الإجراءات المرتبطة بعملية الاستيراد.

كما أشار أن مقترح الناقلين بالاستفادة من إعفاءات من الرسوم الجمركية موجود حاليا “قيد الدراسة”.