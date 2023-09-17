هذا هو جديد شركة النقل البحري فيما يخص اقتناء التذاكر

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أنها بصدد إطلاق منصة جديدة للحجوزات الإلكترونية، ستتيح للمسافرين اقتناء التذاكر.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أنها بصدد إطلاق منصة جديدة للحجوزات الإلكترونية، ستتيح للمسافرين اقتناء التذاكر دون الحاجة للتنقل لمكاتب المؤسسة.

المنصة، حسب البيان الذي نشرته المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين اليوم، الأحد 16 سبتمبر، “تحمل إسم (Algerie Ferries System) ، تهدف إلى تسهيل عملية الولوج و إقتناء التذاكر عبر مختلف الوجهات بكل أريحية وآمان.”

المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين قالت أن المنصة “من تصميم و إنجاز كفاءات جزائرية” وتدخل في “إطار الاستراتيجية القطاعية الرامية إلى عصرنة وتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين.”