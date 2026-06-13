هذا هو حكم مباراة الجزائر والأرجنتين

كشفت “الفيفا”، السبت، عن حكام مباراة المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم ونظيره الأرجنتيني.

وتُجرى هذه المباراة بِأمريكا الأربعاء المقبل، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة كأس العالم 2026.

وأسندت “الفيفا” المأمورية إلى طاقم من بولونيا، يقوده حكم الساحة سيمون مارتشينياك، بِمساعدة مواطنَيه توماس ليستكيفيتش وآدام كوبشيك.

وسبق للحكم سيمون مارتشينياك (45 سنة) إدارة نهائي مونديال قطر 2022 بين منتخبَي الأرجنتين وفرنسا. وأيضا نصف نهائي كأس العرب 2021، بين الفريق المحلي الجزائري والمنتخب القطري، وأيضا مباراة محلّي “الخضر” مع لبنان في دور المجموعات. فضلا عن مقابلات أُخرى.