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رياضة

هذا هو حكم نهائي كأس الجمهورية

الشروق الرياضي
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هذا هو حكم نهائي كأس الجمهورية

أعلن اتحاد الكرة الجزائري مساء الأحد، عن تعيينه لِطاقم تحكيم مباراة نهائي كأس الجمهورية.

وتجمع المباراة بين الفريقَين الجارَين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد مساء الجمعة المقبلة، بِملعب “5 جويلية 1962”.

ويتكوّن الطاقم من حكم الساحة الدولي مصطفى غربال، ومساعدَيه عادل عبان وعنتر بولفلفل. فيما أسندت “الفاف” إلى لحلو بن ابراهم مهمّة الإشراف على تقنية الفيديو (الفار)، بِمُساعدة زميلته أسماء وهاب فريال.

وسبق للحكم مصطفى غربال (38 سنة) – ابن وهران – إدارة نهائي كأس الجمهورية 2017 بين فريقَي شباب بلوزداد ووفاق سطيف، والذي انتهى لِمصلحة النادي العاصمي بِهدف لِصفر.

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