هذا هو سعر حجام و4 أندية تطلب خدماته

ضبطت إدارة نادي يانغ بويز السويسري سعر لاعبها الدولي الجزائري جوين حجام، فيما طلبت 4 فرق الاستفادة من خدمات مدافع “الخضر”.

ويرتبط جوين حجام (22 سنة) مع نادي يانغ بويز بعقدٍ، بدأت مدّته في جانفي 2024 وتنقضي في صيف 2028.

واشترط ممثل الكرة السويسرية استلام مبلغ 7 ملايين أورو، لِتسريح المدافع الأيسر الجزائري هذه الصائفة.

ووفقا لِأحدث التقارير الصحفية المحلية، فإن 4 أندية أوروبية متحمّسة لِانتداب حجام، وهي: تورينو الإيطالي، وأوغسبورغ الألماني، وولفرهامبتون الإنجليزي، وإشبيلية الإسباني.

وفي الموسم المنقضي، تموقع تورينو في المركز الـ 11 ضمن جدول ترتيب البطولة المحلية، نظير المركز الـ 12 لأوغسبورغ، والرتبة الـ 16 لِولفرهمبتون، والمركز الـ 17 لِإشبيلية.

والظاهر أن مسؤولي ولفرهامبتون يُريدون جلب جوين حجام، تعويضا لِرحيل مواطنه ريان آيت نوري نحو مانشستر سيتي الإنجليزي، وكلاهما يلعبان في نفس المنصب.