هذا هو عدد الأجانب الذين زاروا الجنوب الكبير

أكدت المديرة العامة للديوان الوطني للسياحة ناصر باي صليحة، الأحد، بأن موسم السياحة الصحراوية لهذه السنة كان استثنائيا من حيث عدد السياح الأجانب.

وخلال استضافتها في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى قالت ناصر باي بأن المؤشرات العامة المتعلقة بالسياحة في الجزائر جيدة ومرضية وتعرف ديناميكية كبيرة بفعل الجهد الكبير والتدابير التشجيعية المتخذة من قبل السلطات العمومية.

وفي تقييم أولي للثلاثي الأول من موسم السياحة الصحراوية 2024- 2025 الذي يوشك على الاختتام ،كشفت ضيفة الأولى بأن هذا الموسم يعتبر استثنائيا من حيث عدد السياح والمقدر تعدادهم بـ 186 ألف زائرا ،بينهم أكثر من 22.700 ألف سائحا أجنبيا.

وأضافت،”إنه موسم استثنائى للسياحة الصحراوية وسجلنا خلاله ولأول مرة توافد معتبر للسياح من داخل وخارج الوطن ليس لزيارة الولايات التقليدية المعروفة مثل تمنراست وأدرار وتيميمون وإنما شملت هذه الحركية وبصفة استثنائية 24 ولاية من الجنوب الكبير.”

وأوضحت بالقول،”النتائج المحققة مردها سلسلة التدابير المتخذة والتنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات وكل الفاعلين والمتعاملين في القطاع وفي مقدمة هؤلاء، وكالات السياحة والأسفار التي تبذل جهودا كبيرة في الترويج للوجهة السياحية الجزائرية خلال مختلف المنتديات والصالونات الدولية المنضوية تحت لواء المنظمة العالمية للسياحة .”

وفي السياق ذاته تابعت المديرة العامة للديوان الوطني للسياحة تقول ،”قطاع السياحة يمضي في الإتجاه الصحيح وكل المؤشرات تفيد بتحقيق نتائج أفضل في المستقبل بفضل تشجيع الاستثمار والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، وكذا العمل على تشجيع المبادرات المحلية ومنها إقناع العائلات بتحويل المنازل إلى إقامات ودور للضيافة، تماشيا مع تعزيز الاستثمار في البنى التحتية.”

وأردفت “آن الأوان ليصبح الجنوب الكبير وجهة سياحية عالمية خاصة وأنه لا يحتاج إلى استثمارات ثقيلة لأن المبدأ المعمول به هو تهيئة مرافق خفيفة بغرض حماية بيئة وخصوصية المناطق الصحراوية والحفاظ على كنوزها التاريخية والثقافية والمعمارية.”

وضمن هذا السياق، كشفت عن تزايد السياح الوافدين على الجزائر خلال سنة 2024 والذين قدر عددهم بـ أكثر من 03 ملايين و548 ألف سائح، بينهم أكثر من مليوني و454 ألف سائحا أجنبيا، وأكثر من مليون و93 ألف مهاجر ومقيم بالخارج.

وأشارت صليحة ناصر إلى أن هذه الديناميكية متواصلة وخاصة في مجال الإستثمارات وإنجاز البنى التحتية بحيث تم استلام 47 مؤسسة فندقية خلال 2024، فيما تعززت الحظيرة الفندقية بـ687 4 سريرا ولوحظ ازدياد عدد المنخرطين في برنامج تحسين وجودة الخدمات.”

كما أكدت أنه،” تم قبول 70 مشروع استثماري جديد خلال سنة 2025، ولدينا اليوم 2.143 مشروعا استثماريا قيد الإنجاز، مما سيرفع طاقة الاستيعاب على مستوى الحظيرة الوطنية إلى 850 . 255 سريرا ويمكن أيضا من استحداث 100 ألف منصب عمل جديد.”

في سياق متصل، كشفت ضيفة الإذاعة عن دخول 571 وكالة جديدة للأسفار والسياحة حيز الخدمة بعد اعتمادها وبذلك يصل تعداد الوكالات العاملة بالجزائر إلى 570 5 وكالة، فيما تم أيضا استحداث وإنشاء أكثر من 27 ألف نشاط جديد في مجال الصناعة التقليدية، وكذا خلق أكثر من 71 ألف منصب عمل”.