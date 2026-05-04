الرئيس تبون يشرف على مراسم الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة
هذا هو عدد المؤسسات المعتمدة في الجزائر المنتجة لأدوية علاج السرطان

هذا هو عدد المؤسسات المعتمدة في الجزائر المنتجة لأدوية علاج السرطان
ح. م
صورة تعبيرية.

أفادت مسؤولة بوزارة الصناعة الصيدلانية أن عدد المؤسسات الصيدلانية المعتمدة من طرف الوزارة لإنتاج الأدوية المخصصة لعلاج مرض السرطان في الجزائر بلغ 15 مؤسسة، من بينها 11 مؤسسة قيد الاستغلال فعليا.

ووفقا لما نقله التلفزيون الجزائري، اليوم الإثنين 4 ماي، عن المسؤولة بمديرية الانتاج الصيدلاني بالوزارة، رانية فرلي، فإن النسيج الصناعي الوطني الذي يضم إجمالا 233 مؤسسة صيدلانية في مختلف التخصصات، يشمل 11 مؤسسة، منها المجمع العمومي “صيدال”، تقوم حاليا بإنتاج 172 دواء يستخدم في علاج عدة أنواع من السرطانات، من أصل 439 دواء في هذا المجال يتم اليوم تسويقه للصيدلية المركزية للمستشفيات لتغطية طلبات المؤسسات الصحية المتخصصة.

الجزائر قطب رائد في دعم القدرات الإفريقية في تصنيع الأدوية واللقاحات

المسؤولة أفادت كذلك أنه إلى جانب هذه المؤسسات قيد الاستغلال حاليا، يجري إنجاز أربعة مشاريع جديدة لتدعيم الانتاج الوطني في هذا المجال.

وهو ما يجعل العدد الاجمالي للاعتمادات التي منحتها الوزارة لإنشاء وحدات صناعية متخصصة في إنتاج المواد المضادة للسرطان إلى الآن يبلغ 15 اعتمادا، في حين يجري دراسة طلب اعتمادين آخرين، وفقا لنفس المصدر.

