هذا هو مركز المنتخب الجزائري في الترتيب الجديد لـ “الفيفا”

حافظ المنتخب الجزائري لكرة القدم على المركز الـ28 عالميًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، لشهر جوان.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم، على موقعه الرسمي، صبيحة الجمعة الترتيب الجديد للمنتخبات.

ومقارنة بآخر تصنيف في شهر أفريل، حافظ المنتخب الجزائري على مركزه الـ28، وتقدم في عدد النقاط من 1564.26 إلى 1571.03 ، بزيادة قدرها 6.78 نقطة.

وحلّ المنتخب الوطني في المركز الثاني عربيا بعد منتخب المغرب الذي ارتقى إلى المركز السابع عالميا.

ويتواجد “الخضر” في المركز الرابع إفريقيا، بعد كل من المغرب، السنغال المتواجد في المركز 15 عالميا، ومنتخب نيجيريا الذي يحتل المركز 26 عالميا.

وارتقى المنتخب الأرجنتيني إلى صدارة التصنيف العالمي، بعد هزيمة فرنسا أمام كوت ديفوار بهدفين لهدف واحد، في المباراة الودية التي جرت أمسية الخميس.

وتدحرج “الديكة” إلى المركز الثالث عالميا، فيما حافظ المنتخب الإسباني على المركز الثاني.

واستفاد المنتخب المغربي من فوز الجزائر على هولندا، حيث ارتقى إلى المركز السابع، في المقابل خسر منتخب الطواحين مركزا واحدا، ليحتل المركز الثامن عالميا.

وحسب موقع “الفيفا” فإن التحديث الجديد للتصنيف سيكون بعد ستة أيام، أي في 11 جوان الجاري، بالنظر إلى إجراء المنتخبات لمباريات ودية في هذه الفترة.