هذا هو مركز المنتخب الجزائري في التصنيف الجديد لـ”الفيفا”

حافظ المنتخب الجزائري، على مركزه الـ43 عالميا، والسابع إفريقيا، في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم.

في تصنيف “الفيفا” الصادر في شهر أفريل، احتل المنتخب الجزائري نفس المركز السابق، أي المركز 43 بعدما فاز في فترة التوقف الدولي، على بوليفيا وتعادل مع جنوب إفريقيا وديا.

ويتواجد المنتخب الجزائري في المركز السابع إفريقيا، بعد كل من المغرب الذي تراجع بمركز واحد إلى المركز الـ13، والسنغال الذي حافظ على المركز الـ17 ، ونيجيريا الذي يحتل المركز الـ30 بعد تراجعه بمركزين.

كما تراجع المنتخب المصري بمركز واحد، ليصبح في المركز الـ37 ، وارتقت كوت ديفوار بمركز واحد إلى المركز 38، فيما حافظ منتخب تونس على المركز 41 ، متقدما على الجزائر بمركزين.

ويحتل الأرجنتين صدارة ترتيب الفيفا، متبوعا بفرنسا، وارتقى منتخب بلجيكا بمركز واحد إلى المركز الثالث، مكان منتخب إنجلترا الذي تراجع إلى المركز الرابع، فيما يتواجد منتخب البرازيل في المركز الخامس.