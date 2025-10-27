هذا هو موعد فتح المنصة وانطلاق امتحانات التوظيف ببريد الجزائر

استعدادًا للمسابقة الوطنية للتوظيف، أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، يوم الإثنين، عن موعد فتح المنصة الرقمية وتاريخ انطلاق الامتحانات المقررة يوم 30 أكتوبر الجاري.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن المنصة الرقمية ستفتح على الساعة 09:40 صباحًا، في حين سينطلق الامتحان على الساعة 10:00 صباحاً من يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، مشيرة إلى أنه لا يمكن الدخول إلى المنصة بعد هذا التوقيت.

وأكدت الجهة ذاتها نشر فيديو توضيحي يشرح طريقة الدخول خطوة بخطوة، وذلك في وقت لاحق.

هذا موعد إجراء المسابقة الوطنية للتوظيف ببريد الجزائر

وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، أن المسابقة الوطنية للتوظيف، ستجرى يوم 30 أكتوبر 2025، عبر المنصّة الرقمية المخصّصة للتوظيف.

وفي بيان لها، أوضحت المؤسسة أن الامتحان الوطني الخاص بالمسابقة الوطنية للتوظيف سيُجرى يوم 30 أكتوبر 2025، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) إلى جميع المترشحين المعنيين في الفترة ما بين 20 و24 أكتوبر 2025، تتضمن اسم المستخدم وكلمة المرور، بهدف تمكينهم من الدخول إلى المنصة في الوقت المحدد وبكل سهولة.

كما أوضحت المؤسسة أنه سيتمّ الاتصال مباشرة بالمترشحين الذين لم يتلقّوا هذه الرسائل من طرف مركز الاتصال التابع للمؤسسة خلال الأيام الثلاثة الموالية، من أجل تزويدهم بالبيانات اللازمة وضمان مشاركتهم في الامتحان دون أيّ عائق.

و”حرصاً من مؤسسة بريد الجزائر على تكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وضمان السير الحسن لهذه العملية الوطنية الهامة، ستشرع المؤسسة خلال الأيام القليلة المقبلة في نشر دليل المستخدم وشروحات مرئية تفصيلية توضح، خطوة بخطوة، كيفية استخدام المنصّة الرقمية وإجراء الامتحان بكل سهولة ويسر”. يؤكد البيان.

وأشار البيان إلى أنه سيتمّ بثّ هذه المواد الإرشادية عبر المنصّات والصفحات الرسمية لمؤسسة بريد الجزائر على مواقع التواصل الاجتماعي، قصد تمكين جميع المترشحين من الاطلاع عليها في الوقت المناسب والاستعداد الجيد ليوم الامتحان.

وفي الأخير، دعت مؤسسة بريد الجزائر جميع المترشحين إلى متابعة منشوراتها الرسمية بانتظام لمواكبة كل المستجدات التنظيمية والتقنية المتعلقة بالمسابقة الوطنية للتوظيف.

ومساء الخميس، أعلن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي، أن مسابقة التوظيف الوطنية لبريد الجزائر، ستنظم قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري.