هذا هو موقف بن زيمة من العرض السعودي

أكدت تقارير إعلامية أن مهاجم ريال مدريد بن زيمة، لم يغيّر موقفه بالبقاء في النادي الملكي لموسم آخر، رغم العرض السعودي المغري.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن موقف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد من عرض الانتقال للدوري السعودي.

ووفقا للصحيفة، فإن نجم الريال كان مشغولا، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بعرض سعودي مغر، يشمل إنشاء أكاديمية رياضية باسمه.وأكدت ماركا أن المهاجم الفرنسي لم يغيّر فكرته بالبقاء مع ريال مدريد لموسم واحد آخر على الأقل، رغم أنه تردّد مؤخرا بأنه يفكر بجدية في العرض السعودي المغري.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن الرد وصل للمسؤولين عن نقل الاقتراح السعودي لكريم بن زيمة.

وانضم بن زيمة إلى ريال مدريد قادما من ليون الفرنسي في 2009، وخلال هذه الفترة حصد النادي الملكي 24 لقبا، بينها 5 في دوري أبطال أوروبا.

ونجح بن زيمة من تسجيل 348 هدفا وصنع 165 في 637 مباراة بقميص ريال مدريد.