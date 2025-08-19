هذه آخر رسالة كتبتها لاعبة جودو مصرية قبل مقتلها

“أنت أعظم إنجازاتي” كانت هذه الرسالة آخر ما كتبته لاعبة جودو مصرية لزوجها قبل العثور عليها مقتولة في شقتها بالإسكندرية بثلاث طلقات نارية.

ووفقا لتقارير إعلامية محلية، عثرت السلطات المصرية على جثة دينا علاء، البالغة من العمر 28 عاما، وهي لاعبة بنادي سموحة الرياضي، داخل شقتها بعد إطلاق نار مميت تعتقد الشرطة أنه ناجم عن شجار عائلي.

كما وُجد زوجها بالقرب منه مصابا بطلق ناري، حيث يقبع في المستشفى تحت حراسة مشددة في انتظار التحقيق.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الزوج هو المشتبه به الرئيسي، حيث أفاد شهود وجيران بوقوع مشاجرات متكررة بين الزوجين.

وقال مسؤولون إنه يُعتقد أن الزوج أطلق النار على زوجته خلال نقاش حاد قبل أن يُحاول الانتحار، وفق ما نشره موقع gulfnews.

وكشفت مصادر إعلامية تفاصيل جديدة في واقعة وفاة دينا علاء بعدما أصدر نادي سموحة بيان نعي يفيد بأنها توفيت بحادث سير، غير أنه تبين أنه تم العثور على جثمانها داخل منزلها إثر تعرضها لثلاث طلقات نارية، بينما قامت بحماية طفليها قبل أن يتعرض لهما الجاني بالسلاح، وفق موقع “القاهرة 24”.

وكان آخر ما نشرته دينا عبر منصة “تيك توك” مقطع فيديو تحتفل فيه بذكرى زواجها، وجهت خلاله رسالة رومانسية لزوجها قالت فيها: “أنت أعظم إنجازاتي”، وأرفقت الراحلة الفيديو بتعليق: “ذكرى سنوية سعيدة يا حبيبي”.