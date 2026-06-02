هذه أبرز أسلحة وخيارات بيتكوفيتش لكسب رهان ودية هولندا

سيعتمد على العناصر الأكثر جاهزية لموعد الأرجنتين

تعول الجماهير الجزائرية كيرا على ظهور المنتخب الوطني بوجه طيب في اللقاء الودي القوي أمام نظيره الهولندي، في إطار التحضيرات الجارية تحسبا لانطلاق نهائيات كأس العالم بعد أقل من أسبوع، وهو الأمر الذي جعل الطاقم الفني بقيادة بيتكوفيتش يحرص على ضبط خياراته وأوراقه بغية الاستثمار بشكل جيد في ودية هولندا حتى تكون مرجعا مهما يضع زملاء محرز فيس الصورة تحسبا لأول مباريات “الخضر” في المونديال أمام بطل العالم منتخب الأرجنتين.

يترقب أنصار ومحبو المنتخب الوطني باهتمام كبير المباراة الودية المبرمجة هذا المساء أمام منتخب هولندا، بملعب دي كويب بمدينة روتردام، وهي المواجهة التي ينتظر منها الكثير من جانب العناصر الوطنية التي ينتظرها اختبار كروي هام فوق المستطيل الأخضر، وهي فرصة مهمة للبرهنة عن صحة إمكاناتها، من خلال الطهور بوجه مقتنع، ولم لا تحقيق نتيجة إيجابية يكون لها اثر ايجابي من الناحية المعنوية قبل أيام قليلة عن شد الرحال إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم، بعد غياب دام 8 سنوات، حيث يجمع الكثير على أهمية جعل هذه العودة فرصة للتألق والبرهنة فوق الميدان بغية تشريف الكرة الجزائرية، ولم لا تحسبين النتائج المسجلة في النسخ السابقة، آخرها دورة البرازيل 2014، حين تأهل محاربو الصحراء لأول مرة في تاريخهم إلى الدور الثاني، وخرجوا برأس مرفوع أمام بطل العالم منتخب ألمانيا الذي أرغموه على تنشيط الشوطين الإضافيين في أمسية وسهرة رمضانية. ويعول المدرب بيتكوفيتش كثيرا على المباراة الودية أمام منتخب هولندا حتى يقف على جاهزية ورد فعل لاعبيه فوق الميدان، خاصة وأنه تعمد اختار منافس قوي بحجم منتخب هولندا الذي يعد واحدا من أبرز المنتخبات العالمية في الوقت الحالي وفي سنوات سابقة، بدليل أن الكرة الهولندية تعد أنموذجا في التألق وصنع التميز على مر السنين على صعيد الأندية والمنتخبات، وهي التي أنجبت لاعبين كبار من طيبة يوهان كرويف وكومان وريكارد وفان باستن ورود غوليت وكلوفرت والقائمة طويلة.

ومن المنتظر أن يعتمد المدرب بيتكوفيتش على الأسماء الأكثر جاهزية للقاء الأول من المونديال أمام منتخب الأرجنتين، حتى يضعها في الصور من الآن من بوابة ودية هولندا، والبداية بحراسة المرمى التي لا تزال في المزاد، ولو أن الكفة قد تميل إلى لوكا زيدان، وهذا بصرف النظر عن متاعبه الصحية، مع إمكانية الاستنجاد بخدمات بطل إفريقيا للأندية أسامة بن بوط، في الوقت الذي سيوظف الناخب الوطني خدمات عدة أسماء بارزة في الدفاع، وفي مقدمة ذلك ثنائي المحور بن سبعيني وماندي، مع إمكانية تدعيمهم بخدمات بلعيد، مقابل توظيف عنصرين آخرين على مستوى الظهيرين، حيث يشرح أن يعتمد على بلغالي أو شرقي في الجهة اليمنى، مقابل آيت نوري أو حجام في الجهة اليسرى، في الوقت الذي ينتظر أن يلعب في الوسط عديد الأسماء التي تحظى بثقة الناخب الوطني، على غرار بداوي ومازة، مع إمكانية الاعتماد على العائد بن طالب أو زروقي وتيطراوي وغيرهم، في حين سيكون اللعب الهجومي مبنيا على أسماء تتسم بالخبرة والطموح والفعالية، يتقدمهم القائد رياض محرز، إضافة إلى كل من عمورة أو غويري، مع إمكانية الاستثمار في خدمات المهاجم الشاب بولبينة أو حاج موسى، وهذا وفقا لخيارات المدرب وجاهزية لاعبيه خلال التربص الذي أقيم في مركيز سيدي موسى.