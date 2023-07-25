هذه أكبر 5 حرائق غابات في التاريخ

تعد حرائق الغابات من أنواع الحرائق التي تهدد حياة أرواح البشرية وكذلك التنوع البيئي في جميع أنحاء العالم، خاصة في فصل الصيف مع أزمة المناخ التي تؤدي إلى تفاقمها.

وتكمن خطورة الحرائق في توفر كل الظروف التي تساعد على سرعة انتشارها، مثل الأشجار والغطاء النباتي والرياح وارتفاع درجات الحرارة.

تعرف إلى أكبر 5 حرائق غابات في التاريخ:

حرائق فيكتوريا الشمالية – 1939

أطلق على ذلك اليوم “الجمعة السوداء” حيث دمرت الحراق أكثر من 5 ملايين فدان، وتسببت في وفاة 71 شخصا.

كما أدى ارتفاع درجة الحرارة في تلك الوقت إلى اتساع رقعة الحرائق التي أودت بحياة 36 شخصا ودمرت أكثر من 700 منزل ووصل رمادها على نيوزيلندا.

غابات “التايغا” – 2003

حرائق واسعة اجتاحت غابات التايغا ودمرت أكثر من 22 مليون هكتار في سيبيريا والشرق الأقصى الروسي وشمال الصين وشمال منغوليا.

وأرسلت سحابة من الدخان وصلت إلى كيوتو على بعد آلاف الأميال، وهذا خلال أشد فصول الصيف حرارة شهدتها أوروبا.

حرائق ولاية آلاسكا – 2004

في موسم الحرائق سنة 2004، وهو الأسوأ على الولايات المتحدة الأمريكية من حيث المساحات المتضررة، بأكثر من 700 حريق أصاب 2.6 مليون هكتار من الأراضي.

حرائق كندا – 2014

كان أيضا في فصل الصيف من سنة 2014، حيث اندلع أكثر من 150 حريقا منفصلا في الأقاليم الشمالية الغربية.

وأحرقت 3.5 ملايين هكتار من الغابات بالكامل وبلغت كلفة إطفائها 44.4 مليون دولار أمريكي.

حرائق أستراليا – 2019/2020

اجتاحت حرائق غابات شديدة “نيو ساوث ويلز” و”كوينزلاند” وأحرقت أكثر من 30 مليون هكتار ودمرت آلاف المباني.

هذه الحرائق دمرت آاف المباني وقتلت عشرات الأشخاص بالإضافة إلى نفوق 3 مليارات حيوان.