هذه أهم الملفات المطروحة على اجتماع مجلس الوزراء

يترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في هذه الأثناء، اجتماعًا لمجلس الوزراء، وفقا لما أفادت به رئاسة الجمهورية.

وحسب المصدر ذاته، يتناول الاجتماع مجموعة من الملفات، من أهمها: متابعة توسيع وربط المحطات والمناطق الصناعية بالخط المنجمي الاستراتيجي بشار–تندوف–غارا -جبيلات، والتحضيرات لموسم الاصطياف وترتيبات استقبال الجالية الوطنية بالخارج، والوقوف على الحصيلة النهائية لعملية اقتناء وتوزيع أضاحي العيد لفائدة المواطنين، هذا إلى جانب متابعة تعزيز آليات الرقابة للمنتجات الموجهة للاستهلاك وتدعيم قدرات المخابر.