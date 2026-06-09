هذه أهم مراحل تشريعيات 2 جويلية

انطلقت اليوم الثلاثاء، 9 جوان، مرحلة الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 2 جويلية المقبلة، والتي ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع كاملة، على أن تُختتم قبل ثلاثة أيام من يوم التصويت، وتسمح للأحزاب السياسية والقوائم الحرة بعرض برامجها الانتخابية على أكثر 24.7 مليون ناخب.

وقبل يوم الفصل بتاريخ 2 جويلية، حيث سيختار الناخبون ممثليهم في البرلمان، تمر العملية الانتخابية الخاصة بهذه التشريعيات بعدة مراحل حددها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تنفيذا لأحكام الدستور، فيما يلي أهمه وفقا لما عددته وكالة الانباء الجزائرية: