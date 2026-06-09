هذه أهم مراحل تشريعيات 2 جويلية
انطلقت اليوم الثلاثاء، 9 جوان، مرحلة الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 2 جويلية المقبلة، والتي ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع كاملة، على أن تُختتم قبل ثلاثة أيام من يوم التصويت، وتسمح للأحزاب السياسية والقوائم الحرة بعرض برامجها الانتخابية على أكثر 24.7 مليون ناخب.
وقبل يوم الفصل بتاريخ 2 جويلية، حيث سيختار الناخبون ممثليهم في البرلمان، تمر العملية الانتخابية الخاصة بهذه التشريعيات بعدة مراحل حددها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تنفيذا لأحكام الدستور، فيما يلي أهمه وفقا لما عددته وكالة الانباء الجزائرية:
- 4 أفريل: رئيس الجمهورية يوقع مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 جويلية 2026.
- 8 أفريل: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعلن عن انطلاق سحب ملف التصريح الجماعي بالترشح و/ أو استمارات التوقيع الفردي.
- 12 أفريل: الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية واختتامها في 26 من نفس الشهر.
- 18 ماي: انقضاء آجال تقديم استمارات التوقيع الفردي وملفات التصريح الجماعي بالترشح والإعلان عن نتائج المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
- 23 ماي: الإعلان عن الحصيلة النهائية لعدد القوائم التي أودعت ملفات التصريح الجماعي بالترشح بعد نهاية الآجال القانونية.
- 1 جوان: الإعلان عن الحصيلة الأولية لنتائج دراسة ملفات التصريح الجماعي بالترشح.
- 6 جوان: آخر أجل لإيداع ملفات ترشح جديدة لاستخلاف الملفات المرفوضة.
- 9 جوان 2026 : شروع المترشحين في عرض برامجهم الانتخابية خلال الحملة الانتخابية التي تفتتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام منه اي بتاريخ 28 جوان.
- 2 جويلية : تنظيم الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية.