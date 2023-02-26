هذه إجراءات بريد الجزائر لصب زيادات الرواتب ومعاشات التقاعد

زيادة السيولة من بنك الجزائر وتزويد مستمر للموزعات الآلية

باشرت مؤسسة بريد الجزائر سلسلة إجراءات لضمان توفر السيولة المالية بالشكل الكافي واللازم، وصب الزيادات في الأجور ومعاشات التقاعد ومنحة البطالة التي أقرها رئيس الجمهورية، إلى جانب الاستعداد لشهر رمضان وعيد الفطر، وخصوصا من حيث الفرق البشرية، في وقت تتجه فيه المؤسسة لتعميم علامة “في خدمتكم” المتعلقة بجودة الخدمات عبر كافة المكاتب.

في هذا السياق، أكد المدير العام لـ “لؤي زيدي”، أن المؤسسة جاهزة لشهر رمضان الكريم لضمان السيولة المالية والتعداد البشري، وأيضا للزيادات المرتقبة في الأجور والمعاشات ومنحة البطالة التي أقرها رئيس الجمهورية.

وأوضح ذات المسؤول، خلال ندوة صحفية الأحد بمقر المؤسسة بباب الزوار، على هامش تسليم شهادة علامة “في خدمتكم” في مجال جودة الاستقبال، أن المؤسسة ستعقد مساء اليوم (الأحد) اجتماعا تنسيقيا مع الصندوق الوطني للتقاعد، الهدف منه التحضير الجيد لصب الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية.

وفي هذا الصدد، أشار لؤي زيدي إلى أن الاجتماع سينظر في القيمة الإجمالية للزيادات في المعاشات (الأثر المالي لها)، وعلى ضوء ذلك سيتم التحضير أيضا مع بنك الجزائر لطلب الزيادة في السيولة المالية، من أجل أن تتم العملية بانسيابية ومرونة، خصوصا أن صبها سيكون قبل شهر رمضان، مثلما سبق وأعلن عنه رئيس الجمهورية.

وشدد المسؤول الأول لمؤسسة بريد الجزائر على أنها جاهزة أيضا لصب الزيادات التي اقرها رئيس الجمهورية في أجور العمال الموظفين، وأيضا التحضير بشكل جيد من حيث السيولة والفرق البشرية لشهر رمضان وعيد الفطر لضمان السيولة بالشكل الكافي واللازم.

وبخصوص الموزعات الآلية للأوراق النقدية، ذكر مدير عام بريد الجزائر أنه سيتم زيادة المبالغ التي يتم ضخها، خصوصا في الفترات التي تتزامن مع المناسبات، على غرار رمضان وعيد الفطر، ما سيسهل عمل مكاتب البريد أكثر، خصوصا أن عدد حاملي البطاقة الذهبية قد بلغ حسبه 10.4 مليون زبون.

ومن جهة أخرى، كشف زيدي عن تكوين 562 موظف ببريد الجزائر في إطار علامة “في خدمتكم” لجودة الاستقبال، وسيتضاعف هذا العدد مستقبلا حسبه.

وتم توسيم هياكل مؤسسة بريد الجزائر من قبل المعهد الجزائري للتقييس، بعد التحقق من خلال زيارات ميدانية للمدققين، من استيفاء 5 مكاتب بريدية ومركز النداء 1530، لكل الشروط المتضمنة في مرجع جودة الاستقبال، على غرار تزويد الزبون بالمعلومات الصحيحة والمستجدة وتوفير استقبال جيد مع مراعاة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن الشروط أيضا تقديم إجابات واضحة ودقيقة مع احترام الآجال المحددة الخاصة بالشكاوى، وتكوين مستمر للمكلفين بالزبائن حول الخدمات البريدية لضمان توجيه أمثل للزبون، مع وضع نظام لتقويم نوعية الخدمات المقدمة وإرسال النتائج المتحصل عليها، على أن يتم تعميم العملية عبر كافة المكاتب البريدية.

وبخصوص التوظيف، أكد زيدي أن بريد الجزائر لا يوظف بطريقة عشوائية وإنما يتم ذلك حسب الحاجيات الفعلية، مشيرا إلى أن 55 مكتبا بريديا جديدا سيتم افتتاحها في العام الجاري.