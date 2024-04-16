هذه الفئات المعنيّة حصريًّا بتحويلات مديري المؤسسات التربوية

"الشروق" تنشر رزنامة الإجراءات العملياتية الصادرة عن الوزارة

صادقت وزارة التربية الوطنية على رزنامة الإجراءات العملياتية المتعلقة بحركة تنقل الموظفين المنتمين للرتب الخاصة بموظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم، حيث أكدت على أنها قد انطلقت رسميا في 9 أفريل الجاري، وتختتم مع مطلع الدخول المدرسي المقبل 2024/2025، بتمكين المعنيين من استخراج “محاضر التنصيب”.

وإلى ذلك، ولأجل تفادي وقوع مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، في أخطاء يصعب معالجتها بشكل سريع، عند الشروع في تنفيذ إجراءات حركة التحويلات السنوية على أرض الواقع، بادر مفتشون برفع مجموعة توضيحات دقيقة عن الفئات التي تملك الحق في المشاركة في الحركة.

ويتعلق الأمر أولا بفئة “الملزمين”، وهم المديرون المعينون بصفة مؤقتة بالمؤسسة التربوية، لمدة ثلاث سنوات أو سنة واحدة، لتدرج مناصبهم تلقائيا في الحركة لتكون “محل منافسة”.

بالإضافة إلى فئة المشاركين في الحركة بإرادتهم أي “غير المجبرين”، ويتعلق الأمر برؤساء المؤسسات التربوية، في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، المعينين بصفة نهائية في مناصبهم، والذين سيصبح باستطاعتهم أن يطلبوا أي منصب مالي، مع إمكانية المحافظة عليه، وبالتالي وفي حالة تلبية رغباتهم، فإنه يتم نقلهم نهائيا لمدة 3 سنوات، على أن تصبح مناصبهم المالية شاغرة آليا، غير أنه في حال لم تلب أي رغبة من رغباتهم المعبر عنها، فإنه سيتم الترخيص لهم بالمحافظة على مناصبهم المالية بصفة عادية، على أن يتم منحهم الحق بالمشاركة في الحركة التنقلية للسنة المقبلة.

إلزامية حجز المناصب وتأكيدها رقميا في حدود الـ15 أفريل

وأبلغت الوزارة الوصية المسيرين التابعين لمصالح المستخدمين المكلفين بتسيير ملفات المديرين بمديريات التربية بأنهم مطالبون وجوبا بحجز قائمة الموظفين “الراغبين” و”الملزمين” بالمشاركة في الحركة التنقلية، وتأكيدها على الأرضية الرقمية للوزارة وكذا حجز المناصب الشاغرة من تاريخ الـ9 أفريل وإلى غاية الـ14 منه، إلى جانب السهر على مراقبة قائمة المعنيين بالحركة التنقلية، حسب الرتبة وكذا المناصب الشاغرة والقابلة للشغور والتدقيق فيها، وتأكيدها على الأرضية الرقمية، في الفترة بين الـ8 و15 أفريل الجاري.

آجال 15 أفريل لحجز رغبات العائدين إلى الميدان

وأشارت الرزنامة نفسها إلى أن ذات المصالح المختصة مدعوة أيضا إلى حجز وتأكيد قائمة المعنيين العائدين إلى الميدان، بعد الإحالة على الاستيداع، الانتداب، الخدمة الوطنية، الوضع تحت التصرف والعطلة المرضية طويلة الأمد، وذلك ابتداء من تاريخ الـ8 أفريل وإلى غاية الـ15 منه، فيما ستكون أيضا مطالبة وجوبا بمراقبة قائمة المعنيين بالمشاركة في الحركة التنقلية، والمناصب الشاغرة، والتدقيق فيها وتأكيدها على الأرضية الرقمية، انطلاقا من تاريخ الـ8 أفريل على أن تمتد العملية إلى غاية الـ16 منه.

وتأكيدا لما سبق، لفتت الوصاية إلى أن مصالح المستخدمين بمديريات التربية مطالبة باطلاع المعنيين بالمشاركة في الحركة التنقلية، عبر فضاء المؤسسة التربوية، مع تمكينهم من اختيار المؤسسات المرغوب فيها وتأكيدها عبر فضاء المؤسسة، علاوة على الترخيص لمديري المدارس الابتدائية باستخراج “بطاقة الرغبات” الخاصة بفئة مساعدي المديرين، نظرا لعدم امتلاكهم لحسابات على النظام المعلوماتي، وذلك بدءا من 21 أفريل وإلى غاية 30 منه.

كما سيكون المسيرون بمصالح المستخدمين مدعوين أيضا للتكفل بمهمة تأكيد الرغبات لفائدة العائدين إلى الميدان، بعد الإحالة على الاستيداع، الانتداب، الخدمة الوطنية، الوضع تحت التصرف والعطلة المرضية طويلة الأمد، بعد الانتهاء من عملية الانتقاء، وذلك في الفترة بين 21 و30 أفريل الجاري.

مقابل ذلك، دعت الوزارة المديرين المشاركين في الحركة السنوية إلى القيام بحجز معلوماتهم الشخصية والشهادات المتحصل عليها، ورفع الوثائق الثبوتية الخاصة بهم، عبر فضاء المؤسسة ابتداء من 17 وإلى غاية 30 أفريل الجاري.

حجز النقطة الأولية والتربوية للحركة من 16 وإلى 30 أفريل

بالإضافة إلى ذلك، أبرزت الوصاية بأن رؤساء المكاتب بمديريات التربية للولايات مطالبون وجوبا بالتكفل بمهمتين وهما، إنجاز حجز النقطة الأولية وبطاقة التقييم الخاصة بكل المعنيين بالمشاركة في الحركة التنقلية ومراقبتها وتأكيدها على الأرضية الرقمية، إلى جانب الحرص على حجز النقطة التربوية لكل المعنيين بالمشاركة في الحركة وتأكيدها، على ذات الأرضية من تاريخ الـ16 أفريل وإلى غاية 30 منه.

وبهذا الخصوص، أوصت الوزارة أيضا ذات المصالح بأهمية تمكين المعنيين بالمشاركة في الحركة التنقلية السنوية من الاطلاع على “سلم التنقيط”، عبر فضاء المؤسسة ابتداء من تاريخ الـ9 ماي الداخل، بغية إضفاء أكثر شفافية على العملية والتي ستجرى لأول مرة “رقميا” بتطبيق سياسة “صفر ورق”، وكذا للعمل على تحقيق رضا أكبر عدد من الموظفين.

أوامر بدراسة نتائج الحركة من 14 وإلى غاية 30 ماي

واستناد لما سلف، أكدت الوصاية على أن مديريات التربية للولايات مطالبة بإعداد “جداول” الحركة التنقلية الخاصة بكل رتبة، على الأرضية الرقمية، والتدقيق فيها ابتداء من تاريخ 12 ماي وإلى غاية الـ14 منه، في حين سيتم إلزام اللجان متساوية الأعضاء، بعقد اجتماعات، لأجل دراسة نتائج الحركة التنقلية، من الـ14 ماي وإلى غاية 30 منه، على أن يتم تأكيد النتائج النهائية لنفس العملية عبر فضاء المؤسسة التربوية، من 15 ماي المقبل وإلى غاية 21 منه.

وبغية تحقيق رضا رؤساء المؤسسات التربوية وإقرار مبدأي العدالة والمساواة بين الجميع، شددت الوزارة مصالح مديريات التربية على إبلاغ المعنيين بالنتائج النهائية للحركة عبر فضاء المؤسسة التعليمية، إلى جانب الحرص على تعيين المديرين الذين لم يتحصلوا على أحد المناصب المرغوب فيها، انطلاقا من تاريخ الـ15 وإلى غاية 21 ماي القادم.

تعليمات باستخراج مقررات النقل بدءًا من 22 ماي

وفي السياق، شددت الوصاية على أن المصالح المختصة ملزمة باستخراج مقررات التعيين أو التثبيت أو النقل، من الأرضية الرقمية وختمها وإمضائها من طرف مدير التربية للولاية، إلى جانب السهر على تسليم نسخ من هذه المقررات إلى مديري المؤسسات التعليمية المعنية، ابتداء من تاريخ 22 ماي وإلى غاية 30 منه، على أن يتم استخراج محاضر التنصيب في الدخول المدرسي المقبل.