هذه المواد معفاة من رسم القيمة المضافة من دون شهادة إثبات

اعتماد تدابير جديدة بهدف تسهيل عمليات التموين:

في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بتطبيق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، تم اعتماد تدابير جديدة تخص عددا من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، تشمل الأرز والبقوليات والخضر والفواكه وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي، وذلك بهدف تسهيل عمليات التموين وتقليص الوثائق المطلوبة من المتعاملين الاقتصاديين.

وحسب التوضيحات الإدارية، فإن عمليات استيراد وبيع مجموعة من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك ستستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة من دون إلزامية تقديم شهادة الإعفاء من هذا الرسم، وهو إجراء كان معمولا به في مراحل سابقة ضمن المسار الجبائي.

واستنادا إلى منشور المديرية العامة للضرائب رقم 30 المؤرخ في 5 ماي 2026، الذي اطلعت عليه “الشروق”، أوضحت المصالح الجبائية أن المنتجات المعنية تشمل الأرز والبقوليات الموجهة للاستهلاك البشري، الخضر والفواكه الطازجة، بيض الاستهلاك، إضافة إلى الدجاج اللاحم والديك الرومي، سواء كانت مستوردة أو منتجة محليًا، وكذا المنتجات من نفس الصنف المتداولة داخل السوق الوطنية.

أما من حيث الإجراءات التطبيقية، فقد تم التأكيد على أن هذه المواد أصبحت معفاة من تقديم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، سواء عند عمليات الجمركة بالنسبة للسلع المستوردة، أو عند البيع والتوزيع في مختلف مراحل التسويق داخل السوق المحلية، بما في ذلك المنتج المحلي والمستورد، وهو ما يعد تخفيفا مهمًا في الوثائق المطلوبة من المتعاملين الاقتصاديين.

ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل حركة تداول المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، وتقليص الإجراءات الورقية والإدارية، بما يضمن انسيابية أفضل في التموين واستقرارا أكبر في السوق الوطنية.

كما يندرج هذا التدبير ضمن مسار عصرنة وتبسيط المنظومة الجبائية، وتحسين فعالية تطبيق الإعفاءات المتعلقة بالمواد الأساسية، مع الحفاظ على استمرارية تزويد السوق بالمواد الغذائية ذات الطلب الواسع.