هذه المواقع التي ستحتضن مهرجان العاصمة للرياضات

تسليط الضوء على فئتي التريزوميا وطيف التوحد

ينتظر مواطنو العاصمة وعدة ولايات بالوطن، موعد الطبعة الثالثة من مهرجان العاصمة للرياضات المزمع انطلاقه يوم الخميس 18 جوان الجاري، حيث كشف المنظمون عن المواقع التي ستستضيف الفعالية فضلا عن الاهتمام بفئي التريزوميا وطيف التوحد، ليخصص يوم خاص لسباق فئة ذوي الهمم بداية من حديقة التجارب بالحامة، وهي مبادرة ستلقى استحسانا كبيرا من طرف المواطنين الذين سيعيشون 3 أيام من المتعة من 18 إلى 20 جوان الجاري.

وخصّصت ولاية الجزائر نحو 14 موقعا لاحتضان المهرجان المتمثلة في حديقة التجارب بالحامة والحديقة الحضارية لباب الزوار، ومنتزه “الصابلات” ومنتزه وادي الحراش فضلا عن ضفاف وادي الحراش الرملي وبن طلحة ومتنزه وادي السمار، بالإضافة إلى ممشى باب البحري ومنتزه المسمكة وسطيحة بونطة ناهيك عن منتزه “دنيا” والحديقة الحضارية الحامة ورياض الفتح.

هذه التظاهرة وقف عليها شخصيا، الوزير والي العاصمة قصد إنجاحها تمهيدا لانطلاق موسم الاصطياف الأحد المقبل، حيث أكد القائمون على المهرجان خلال ندوة صحفية عقدت أمس السبت بمقر ولاية الجزائر، على اختيار سفيرين للمهرجان من ذوي الهمم والمتمثلين في إبراهيم غندوز البطل الأولمبي في التجديف وبطل في السباحة بالإضافة إلى وجود فضاء في حديقة التجارب بالحامة موسوم باسم “صحتي” الذي سيستقبل أطباء وأخصائيي تغذية ومدربين رياضيين لتقديم نصائح وفحوصات مجانية للتحسيس بأهمية النشاط البدني والوقاية الصحية.

كما فتح المهرجان المجال لأطفال القمر خلال نشاطات ليلية، في وقت سيكون هناك نحو 120 نشاطا مفتوحا طيلة أيام المهرجان، في 14 موقعا ونحو 22 مسبحا في الهواء الطلق.

ومن بين أبرز مستجدات هذه الطبعة، يضيف المشرفون عليها خلال الندوة التي نظمت بالمناسبة، هو إطلاق تطبيق “سبورت AL” الذي سيسمح للمواطنين بالإطلاع على مختلف الفعاليات والفضاءات الرياضية المتاحة، بما سيساهم في توسيع دائرة الممارسة الرياضية، في وقت ستعرف التظاهرة بعدا دوليا من خلال مشاركة ممثلين وشركاء وضيوف من عدة دول صديقة.