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جواهر

هذه تفاصيل غرق نجل فنانين مصريين بالساحل الشمالي

جواهر الشروق
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هذه تفاصيل غرق نجل فنانين مصريين بالساحل الشمالي
صورة تعبيرية

خيمت حالة من الحزن على عائلة الفنان المصري حسن يوسف وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، بعد وفاة ابنهما غرقا بالساحل الشمالي.

وأكدت التقارير الطبية من مستشفى العلمين، أن عبد الله حسن يوسف( 35 سنة)، اختفى تحت الماء، إلى أن تم انتشاله فاقدا للوعي.

وبحسب ما تم تداوله، فقد فارق النجل الأصغر للفنان الشهير، الحياة بعد وصوله للمستشفى، حيث توقفت كل وظائف جسمه الحيوية.
كما أشارت الفنانة نهال عنبر، مسؤولة الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، أن السبب الأولي للوفاة هو “إسفكسيا الغرق”أي الاختناق الشديد نتيجة الغرق.

وعلى إثر هذا الخبر، تعرضت أسرة الراحل، للانهيار، ولم يستطع أي منهم التعبير عن حزنه، سواء عن طريق الهاتف أو مواقع التواصل.

وبعد نقل الجثمان لمستشفى العلمين بمطروح، تم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بمحافظة مطروح، وفق موقع” صدى البلد”.

يُذكر أن عبدالله حسن يوسف، درس الطيران في أوكرانيا، ثم الإعلام في بيروت قبل أن يعود إلى مصر، ولم يسبق له أن عمل في مجال الفن، وفق ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

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