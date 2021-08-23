هذه تفاصيل مواد وبرنامج الدراسة في الابتدائي

22 حصة لتلاميذ "السانكيام" في 12 ساعة أسبوعيا

استراحة صباحية بـ15 دقيقة وأخرى مسائية بساعتين و30 دقيقة

أفرجت وزارة التربية الوطنية، عن المنشور الوزاري، المتضمن تنظيم الدراسة لتلاميذ الطور الابتدائي، للمدارس التي تعمل بنظام “الدوام الواحد”، فيما تم الترخيص لكل مؤسسة بتكييف الزمن الدراسي حسب نظامها التربوي، كما تم تحديد 22 حصة دراسية بحجم ساعي يصل إلى 12 ساعة أسبوعيا لتلاميذ الأقسام الخمسة.

وأوضح، المنشور الوزاري رقم 197/2000، المتضمن كيفيات تمدرس تلاميذ الابتدائي في الموسم القادم أن تقرر جعل يوم الخميس بالنسبة للمدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوام الواحد، لتدريس الفوجين، إذ ينطلق الدوام بالنسبة للفوج الأول من الساعة الثامنة إلى العاشرة صباحا، والفوج الثاني من الحادية عشر إلى الواحدة زوالا، فيما تم تحديد مدة ساعة كفاصل زمني بين خروج ودخول الفوجين.

وبخصوص عدد الحصص الدراسية لتلاميذ الخامسة ابتدائي، أشار المنشور الوزاري بحوزة “الشروق”، إلى أن التلميذ يجب أن يتلقى 22 حصة في الأسبوع بحجم ساعي يصل إلى 12 ساعة، 6 حصص في مادة اللغة العربية بقدر بـ4 ساعات، 5 حصص في مادة الرياضيات بساعتين ونصف الساعة، 5 حصص للفرنسية بحجم ساعتين و30 دقيقة، وحصتين للتربية الإسلامية بزمن ساعة واحدة، لمواد التربية المدنية والتربية العلمية والتربية الفنية أو التربية البدنية والتاريخ والجغرافيا بحجم إجمالي يقدر بساعتين بمعدل 30 دقيقة لكل مادة.

وأما بخصوص الدروس، أوضح المنشور، بأن الدروس في الفترة الصباحية تنطلق من الساعة الثامنة إلى الحادية عشر و15 دقيقة، إذ يتلقى التلاميذ يومي الأحد والاثنين درسا في “فهم المنطوق” و”التعبير الشفهي” لمدة 45 دقيقة، ثم درسا في “تعبير شفوي والتدريب على إنتاجه” لمدة 45 دقيقة، تتخللها فترة استراحة صباحية، ليستأنفوا الدراسة مع اللغة الفرنسية لمدة ساعة ونصف مجتمعة موزعة على يومين أي الأحد والاثنين وعلى ثلاث حصص ومدة كل حصة دراسية نصف ساعة، مع استراحة لمدة ساعتين و30 دقيقة قبل استئناف الدروس في الفترة المسائية.

أما يومي الثلاثاء والخميس، يتلقى التلاميذ في الفترة الصباحية درسا في مادة التربية الإسلامية لمدة 30 دقيقة، ودرسا آخر في الرياضيات لمدة ساعة موزعة على يومين، ومدة كل حصة 30 دقيقة، تتخللها فترة استراحة لمدة ربع ساعة، ليستأنفوا الدراسة مع تلقي درس في مادة التاريخ والجغرافيا لمدة 30 دقيقة، ثم درسا في “الظاهرة النحوية” لمدة نصف ساعة، ثم درسا أخيرا في مادة التربية الفنية أو التربية البدنية لمدة 30 دقيقة.

وفي الفترة المسائية، أكد المنشور، على أن الدوام بالنسبة ليومي الأحد والاثنين، ينطلق على الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الثالثة، إذ يتلقى التلاميذ درسا في “القراءة وأداء وقيم” لمدة 30 دقيقة، ثم درسا في الرياضيات لمدة ساعة مجتمعة موزعة على حصتين ومدة كل حصة 30 دقيقة، ثم درسا في مادة التربية الإسلامية لمدة نصف ساعة. ليتلقى التلاميذ يومي الثلاثاء والأربعاء “في نفس الفترة المسائية” درسا في مادة التربية المدنية لمدة 30 دقيقة ودرسا في مادة التربية العلمية لمدة 30 دقيقة ودرسا آخر في مادة اللغة الفرنسية لمدة ساعة مجتمعة موزعة على حصتين ومدة كل حصة دراسية نصف ساعة.

وبالنسبة لليوم الأخير الخميس، أوضح المنشور بأن الدوام بالنسبة لتلاميذ الفوج الأول ينطلق من الثامنة إلى 10 صباحا، إذ يتلقون درسا في “الظاهرة المصرفية الإسلامية” لمدة 45 دقيقة، ثم درسا في “التدريب على الإنتاج الكتابي” لمدة 45 دقيقة وأخيرا درسا في الرياضيات لمدة نصف ساعة، لينطلق الدوام بالنسبة للفوج الثاني من الساعة الحادية عشر إلى الواحدة زوالا، ليتلقوا نفس دروس الفوج الأول وبنفس الحجم الساعي.

وسيصل عدد حصص تلاميذ السنة الرابعة 22 حصة دراسية بحجم ساعي يقدر بـ12 ساعة أسبوعية، و21 حصة لتلاميذ السنة ثالثة بحجم إجمالي يقدر بـ12 ساعة، و21 حصة دراسية لتلاميذ الثانية بحجم ساعي يصل إلى 12 ساعة و22 حصة لتلاميذ السنة أولى بحجم ساعي يقدر بـ12 ساعة أسبوعيا.