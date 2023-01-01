هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال ليلة رأس السنة

سجلت الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 2415 تدخلا في مناطق مختلفة على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين ليلة رأس السنة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية في بيان لها أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 31 ديسمبر 2022 إلى 01 جانفي 2023 أن وحداتها، قامت بـ 175 تدخل على إثر عدة حوادث خلفت هذه الأخيرة وفاة 12 شخص وإصابة 239 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.

وأشارت إلى أن التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق والأجهزة الأمنية.

وأفاد البيان أن الحماية المدنية سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وفاة 12 شخصا وإصابة 239 بجروح مختلفة في حوادث مرور عبر عدة ولايات.

وأوضحت آخر حصيلة للحماية المدنية أن أثقل حصيلة سجلت بولاية أدرار بوفاة 07 اشخاص (مجهولي الهوية منهم رعايا أفارقة تتراوح أعمارهم بين 30 و 40 سنة) وإصابة 05 أخرين (رعايا أفارقة)ن على مستوى طريق الوئام ببلدية ودائر رقان

كما سجلت وحدات الحماية وفاة 04 اشخاص متسممين بأحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة بمنزل على مستوى حي العمارات الجديدة ببلدية ششار.