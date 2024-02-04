هذه رزنامة مسابقات التوظيف بالتعليم العالي في 2024

إيداع الملفات رقميّا ابتداء من 27 فيفري الجاري

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الرزنامة الخاصة بمسابقات توظيف الأساتذة الباحثين بعنوان سنة 2024، حيث سيتم فتح 1725 منصب مالي في رتبة أستاذ مساعد قسم “ب” وتنطلق عملية إيداع ملفات الترشح رقميّا في الفترة من 27 فيفري إلى غاية 18 مارس 2024.

ويأتي فتح هذه المسابقات تدعيما للتأطير البيداغوجي بالمؤسسات الجامعية من أجل الدخول الجامعي المقبل، حيث دعت الوزارة الراغبين في الترشح للالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم “ب” والحائزين على شهادة دكتوراه لإيداع ملفات ترشحهم حصريا عبر المنصة الرقمية بروغرس” المخصصة لهذا الشأن.

ووفقا للإعلان الصادر عن وزارة التعليم العالي، بتاريخ 4 فيفري الجاري، والذي تحوز “الشروق” نسخة منه، فقد تم تحديد الرزنامة الزمنية للعملية بداية من 11 فيفري 2024، حيث ستبلغ نسخة من قرار أو مقرر فتح التوظيف أو المسابقة على أساس الشهادات لدى المصالح المركزية أو المحلية حسب الحالة، للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، على أن تتم في الفترة من 20 إلى 22 فيفري 2024 عملية إيداع الإشهار عن إعلان فتح مسابقة التوظيف في الصحافة المكتوبة أي في يومية وطنية باللغة العربية، ويومية وطنية باللغة الفرنسية على الأقل، وأيضا على مستوى الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، بالإضافة إلى الإشهار على موقع الإنترنت الخاص بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

وستتم عملية إيداع ملفات الترشح، وفقا لذات الإعلان، عبر المنصة الرقمية “بروغرس” في الفترة من 27 فيفري إلى غاية 18 مارس 2024، حيث تم تحديد مدة 15 يوما للتسجيلات بداية من تاريخ أول إعلان عن فتح مسابقة التوظيف في الصحافة المكتوبة، على أن تخصص الفترة من 19 إلى 28 مارس 2024، للعمليات المتعلقة بدراسة وترتيب ملفات المترشحين من طرف اللجنة المؤهلة لذلك، وهذا في أجل أقصاه 10 أيام التي تلي تاريخ غلق التسجيلات.

وأكدت الوزارة على أن عملية دراسة الملفات ستجرى وفقا للقانون من خلال محضر يدون فيه القائمة الاسمية للمترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، بالنظر إلى استيفائهم الشروط المطلوبة ومحتوى ملفاتهم، مع دعوة المعنيين للمشاركة لإجراء المقابلة بواسطة رسالة فردية (برقية) في أجل أقصاه 10 أيام قبل التاريخ المحدد لإجراء المقابلة، كما يمكن للمعنيين تحميل الاستدعاء مباشرة عبر المنصة الرقمية “Progres” باستعمال حساباتهم الإلكترونية المسجلين به، لتنظيم عملية إجراء المقابلة مع لجان الانتقاء على مستوى المؤسسات الجامعية خلال الفترة الممتدة من 23 أفريل إلى 14 ماي 2024.

وتحدد القائمة الاسمية للمترشحين المرفوضة ملفاتهم مع تبيان أسباب الرفض، وفقا لذات المصدر، وإعلام المعنيين برسالة فردية في أجل أقصاه 10 أيام قبل التاريخ المحدد لإجراء المقابلة، كما يمكن للمعنيين تحميل رسالة الرفض مباشرة عبر المنصة الرقمية “بروغرس” باستعمال حساباتهم الإلكترونية المسجلين بها، قصد تمكينهم من إيداع طعونهم عبر نفس المنصة الرقمية.

كما تبلّغ نسخة من محضر اللجنة المتضمن القائمة الاسمية للمترشحين المقبولين والمرفوضة ملفاتهم إلى المصالح المركزية أو المحلية حسب الحالة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وهذا في أجل لا يتعدى 15 يوما عمل ابتداء من تاريخ غلق التسجيلات.

أما في حالة ما تم قبول طعون المترشحين من قبل المؤسسة الجامعية يتعين عليها إعلامهم وفق نفس الكيفيات المذكورة أعلاه وهذا قصد دعوتهم لإجراء المقابلة، وذلك قبل تاريخ 15 أفريل 2024، على أن يتم إعلام المترشحين الذين اعتبرت طعونهم غير مؤسسة برسالة فردية أو بأي وسيلة ملائمة، وتبليغ نسخة من المحضر الإضافي إلى المصالح المركزية أو المحلية حسب الحالة، للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية يتضمن قائمة المترشحين المقبولة والمرفوضة طعونهم.

وحددت الوزارة الفترة بين 15 و28 ماي من أجل إعداد محاضر الإعلان عن النتائج النهائية لمسابقة التوظيف، وتبليغ نسخة منها إلى المصالح المركزية أو المحلية حسب الحالة، للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ليتم تنصيب المترشحين الناجحين نهائيا في مناصب عملهم يوم 7 سبتمبر 2024.