هذه شروط اختيار متعامل لتنظيم معارض الجزائر

وزارة التجارة الخارجية تطلق استشارة وطنية بمعايير صارمة

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن فتح استشارة وطنية مفتوحة، لاختيار متعامل اقتصادي يتولى تنظيم التظاهرات الاقتصادية والمعارض على المستويين الوطني والدولي، في إطار تنفيذ البرنامج الرسمي للمشاركات الاقتصادية للجزائر خلال السنة المالية 2025.

وحسب وثيقة رسمية، صادرة عن وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اطلعت عليها “الشروق”، فإن الاستشارة تحمل الرقم 06/2025، وتشترط توفر خبرة ميدانية ومعايير مالية وتقنية محددة في المؤسسات الراغبة في الترشح، على أن تودع العروض في أجل أقصاه يوم الإثنين 4 أوت 2025، من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية منتصف النهار، على مستوى مقر الوزارة بحي زرهوني مختار (المحمدية بالجزائر العاصمة)، وسيتم فتح الأظرفة في نفس اليوم على الساعة الواحدة زوالاً.

وتشمل شروط التأهيل المسبق للمشاركة، أن يكون المتعامل قد نظم ما لا يقل عن خمسة معارض دولية وخمس تظاهرات وطنية خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة 2022، 2023، 2024، مع تقديم شهادات حسن تنفيذ تؤكد ذلك، كما يشترط أن تتوفر المؤسسة على مساحة لا تقل عن 1000 متر مربع مخصصة للتخزين والتغليف والتخليص الجمركي لعينات المعارض الخارجية، سواء كانت مملوكة أو مستأجرة.

ومن بين المعايير المطلوبة أيضا، امتلاك طاقم مؤهل بخبرة مثبتة في تنظيم الفعاليات، وتحقيق رقم أعمال إجمالي يفوق 50 مليون دينار جزائري خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب إثبات توفر موارد مالية كافية لضمان تنفيذ البرنامج السنوي لمشاركات الجزائر في المعارض الدولية.

وتُقصى تلقائيا، وفق ذات الوثيقة، العروض التي تقدم بعد الآجال المحددة، أو التي لا تتضمن الملفات والوثائق الإلزامية المنصوص عليها في المادة 11 من دفتر الشروط، كما يتم استبعاد المؤسسات التي سبق ورفضت تنفيذ عقود أو أدرجت ضمن قوائم سوداء أو خالفت الالتزامات الجبائية والاجتماعية.

ويمكن سحب دفتر الشروط من الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة أو من مقرها، الطابق الثاني عشر، مديرية الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة، كما يُمنح المتعاملون المهتمون أجلا قدره 10 أيام من تاريخ النشر لتحضير ملفاتهم، مع فتح باب الاستفسارات خلال الأيام الخمسة الأولى، والردود تُعمم على جميع من سحبوا دفتر الشروط.

وأكدت الوزارة أن العروض تظل ملزمة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع، مع تمديد آلي بشهر إضافي بالنسبة للمتعامل الذي يتم اختياره مؤقتًا لتنفيذ الصفقة.