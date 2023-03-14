هذه شروط الالتحاق بالماستر في المدارس العليا

مسابقة وطنية على أساس الشهادة لاختيار 80 بالمئة

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن القرار الخاص بكيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالطور الثاني “ماستر” للمدارس العليا والتي تقدم تكوينا في عدة تخصصات على غرار ميادين علوم وتكنولوجيا، رياضيات وإعلام آلي، العلوم الاقتصادية والتسيير وعلوم تجارية، علوم الطبيعة والحياة، هندسة معمارية وعمران ومهن المدينة، علوم إنسانية واجتماعية و حقوق وعلوم سياسية.

ويشترط وفقا للقرار الحامل لرقم 227 للالتحاق بالطور الثاني للمدرسة العليا النجاح في مسابقة وطنية تنظم سنويا على أساس الشهادة في دورة واحدة لفائدة طلبة التكوين القاعدي لنفس المدرسة، حيث تخصص لهم 80% من إجمالي المقاعد البيداغوجية المفتوحة في الطور الثاني، فيما تفتح المسابقة الكتابية حصريا لطلبة المدرسة العليا الذين لم يتم انتقاؤهم في المسابقة على أساس الشهادة، ولطلبة المدارس العليا الأخرى والجامعات والمراكز الجامعية الذين ينتمون إلى نفس ميدان التكوين، وتخصص لهم باقي المقاعد المتبقية.

وحسب ذات القرار، تفتح المسابقة على أساس الشهادة للالتحاق بالطور الثاني للمدرسة العليا للطلبة المسجلين بانتظام و الذين أنهوا بنجاح سنتين من التكوين القاعدي بنفس المدرسة، على أن يتم ترتيب المترشحين وفقا للنتائج المتحصل عليها، فيما تفتح المسابقة الكتابية للالتحاق بالطور الثاني للمدارس العليا للمترشحين الذين أنهوا بنجاح سنتين من التكوين القاعدي خلال السنة الجامعية الجارية، بنفس المدرسة العليا والذين لم يتم انتقاؤهم في المسابقة على أساس الشهادة بمدرستهم، وأيضا للمترشحين المنتمين إلى المدارس العليا الأخرى بنفس الميدان والذين أنهوا سنتين من التكوين القاعدي خلال السنة الجامعية الجارية في مدرستهم، وللطلبة الذين أنهوا بنجاح سنتين من التكوين القاعدي وتم إعادة توجيههم إلى الجامعة أو المركز الجامعي خلال السنة الجامعية المنصرمة، والمترشحين الذين ينتمون للجامعات والمراكز الجامعية الذين أنهوا بنجاح سنتين على الأقل من الدراسة في طور الليسانس دون تكرار عند تاريخ إجراء المسابقة، وينبغي على الطلبة من هذه الفئة إيداع ملف ترشح على مستوى المدرسة العليا المعنية مباشرة، كما تعتبر المسابقة الكتابية للالتحاق بالطور الثاني للمدارس العليا مسابقة ترتيبية ويعلن نجاح الطلبة أو رسوبهم بالنسبة لهذه الفئة من المترشحين.

وفي السياق، تتولى لجنة يتم إنشاؤها بمقرر من مدير المدرسة العليا المعنية بالمسابقة وتسمى “لجنة المسابقات”، الانتقاء الأولي للمترشحين بناء على دراسة الملفات، حيث يتوقف العدد النهائي للترشيحات المقبولة على قدرات الاستقبال وحسب معايير القبول المحددة مسبقا من قبل كل مدرسة عليا، ويتم التحقق من مطابقة قوائم المترشحين للمسابقة على أساس الشهادة مع حساب معدلات الترتيب، أما فيما يخص المسابقة على أساس الاختبارات الكتابية، فتتم دراسة وانتقاء ملفات المترشحين من خارج المدارس العليا، مع متابعة عملية إعداد مواضيع الاختبارات الكتابية للمسابقة وتنظيم حراسة الاختبارات الكتابية وعملية الإغفال والتصحيح وصولا للمداولات ونشر النتائج.

وفي حال عدم نجاح الطلبة الذين تلقوا تكوين قاعدي في المدرسة العليا في المسابقة على أساس الشهادة أو الاختبار الكتابي يتم إعادة توجيههم نحو الجامعات أو المراكز الجامعية طبقا للتنظيم المعمول به.