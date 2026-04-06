هذه شروط الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها السوم الإثنين، 6أفريل، عن شروط الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني في الانتخابات المزمع تنظيمها يوم 2 جويلية المقبل.

هذا وسبق للسلطة وأن أعلنت اليوم في بيان منفصلأن فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، حُددت من 12 أفريل الجاري إلى غاية 26 من الشهر ذاته، وذلك تحسبا لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم 2 جويلية المقبل.