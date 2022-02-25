هذه شروط الترقية لرتبة بروفيسور لسنة 2022

الوزارة تعلن عن فتح باب الترشح

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشيحات للترقية لرتبة أستاذ التعليم العالي لفائدة الأساتذة المحاضرين، صنف “ب”، الذين أتموا خبرة في التدريس لخمس سنوات كاملة.

وكشفت الوزارة عن شبكة التقييم الخاصة بالترقية لمصاف الأستاذية، والتي يحتسب فيها الأعمال البيداغوجية للأستاذ من التعليم والنشاطات الملحقة به، بالإضافة لنشاطات البحث المختلفة من نشر المقالات والمشاركة في الملتقيات.

وأبقت الوزارة على شرط إجبارية نشر مقال في مجلة مصنفة “أ+” أو “أ” أو “ب” بالنسبة لميادين العلوم والتكنولوجيا، وفي مجلة مصنفة في “أ” أو “ب” أو “ج” بالنسبة لميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية، ونبهت إلى أنه لا تقبل المقالات المنشورة في قائمة المجلات المفترسة والتي حددتها الوزارة عبر موقعها، أو من قبل الناشرين المفترسين باعتبار أن هذا النوع من المجلات لا يتميز بالمصداقية ويشترط الأموال مقابل النشر، فيما حددت شبكة تقييم مقال المشترك، إذ ستمنح نقطة 100 للمؤلف الأول، و50 للمؤلف الثاني، أما الذي يحل في المركز الثالث فتمنح له 25، باستثناء التخصصات التي تتبنى الترتيب الأبجدي للمؤلفين، حيث يستفيد الجميع من نفس النقطة 100.

أما بالنسبة لشبكة تقييم الأعمال البيداغوجية فتحتسب فيها تدريس الدروس والمقيمة بـ60 نقطة فما أكثر طيلة السنة، وتدريس الأعمال الموجهة 30 نقطة فما أكثر، أما الأعمال التطبيقية فتمنح لها 15 نقطة فما أكثر، في حين يتم احتساب الدروس عبر الخط والمصادق عليها من قبل الهيئات العلمية وتمنح لها 30 نقطة.

وفي ذات السياق، يتم تقييم النشاطات البيداغوجية والمتمثلة في نشر مطبوعة دروس مصادق عليها من قبل الهيئات العلمية أو نشر مؤلفات بيداغوجية، فضلا عن القيام بالوصاية ومتابعة الطلبة المتربصين في المؤسسة، بالإضافة للمشاركة في العلاقة بين الجامعة والمحيط الاجتماعي والاقتصادي، أو التنشيط البيداغوجي في شكل ندوات أو ورشات، فضلا عن تأطير مذكرات الماجستير والماستر، كما تحتسب الأعمال البحثية من مقالات ومداخلات دولية ووطنية، أو براءة اختراع، أو المشاركة في مشاريع البث المشتركة والنشاطات العلمية والمساهمة في المجتمع، وتأطير أطروحات الدكتوراه، والمشاركة في التكوين في الدكتوراه.

وتتيح الوزارة للأساتذة المعنيين عدة خيارات عددها أربعة لتقديم الملف عبر المنصة الرقمية “بروغرس” من أجل الترقية لرتبة بروفيسور وهذا وفقا للحد الأدنى من الشروط، والمتعلق بنشر المقال وتأطير المذكرات أو الحصول على براءة اختراع، إذ تم تحديد عدد هذه الأعمال في كل خيار من الخيارات الأربعة.