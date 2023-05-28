هذه شروط التوجيه إلى شعبتي الرياضيات والتقني رياضي

أوامر بتلبية رغبات 5 بالمائة من التلاميذ الأوائل

صادقت وزارة التربية الوطنية على الإجراءات التنظيمية الخاصة بعملية التوجيه نحو شعبتي الرياضيات والتقني رياضي بعنوان السنة الدراسية 2023/2024، إذ شددت على ضرورة تلبية رغبات 5 بالمائة من الأوائل من مجموع التلاميذ في السنة الثانية ثانوي حسب كل جذع مشترك، مع وجوب قبول كافة طعون المتمدرسين الراغبين في إعادة التوجيه.

وطلبت المديرية العامة للتعليم بالوزارة، في المنشور الوزاري الحامل لرقم 149 المؤرخ في 25 ماي الجاري، من مديري التربية للولايات، تطبيق الإجراءات التنظيمية الخاصة بعملية التوجيه نحو شعبتي الرياضيات والتقني رياضي والواردة في النصوص التنظيمية سارية المفعول، والمتعلقة أولا بتلبية رغبات 5 بالمائة من الأوائل من مجموع التلاميذ المقبولين في السنة الثانية ثانوي، حسب كل جذع مشترك، مع ضرورة توجيه بقية التلاميذ بشكل ينسجم من المستلزمات البيداغوجية لكل شعبة، ويتلاءم مع إمكانياتهم وقدراتهم واستعداداتهم.

وبالإضافة إلى الحرص على توجيه التلاميذ المتميزين في مادتي الرياضيات والعلوم الفيزيائية إلى شعبتي الرياضيات والتقني رياضي، إلى جانب احترام حصص التوجيه الخاصة بشعبتي الرياضيات والتقني رياضي حسب التنظيم المعمول به.

وحثت نفس المديرية مديريها التنفيذيين على إسداء تعليمات صارمة لمديري الثانويات، بضرورة احترام الملمح في عملية توجيه التلاميذ المعنيين نحو هاتين الشعبتين، خاصة ما يتعلق بمعدلاتهم السنوية في مادتي الرياضيات والعلوم الفيزيائية، إذ أنه لا يمكن قبولهم في هاتين الشعبتين إلا إذا كان معدل كل مادة من المادتين يفوق 10 من 20 على أقل تقدير، وذلك بناء على المرجع رقم 76 المؤرخ في 16 مارس 2023، المتعلق بتشجيع التلاميذ على التوجه نحو شعبتي الرياضيات والتقني رياضي.

وشددت المصالح نفسها على ضرورة قبول كل الطعون التي يتقدم بها التلاميذ الذين يتوفر لديهم الملمح لإعادة توجيههم من شعبة العلوم التجريبية نحو شعبتي الرياضيات والتقني رياضي، وذلك تنفيذا لبرنامج عمل الوزارة الوصية المنبثق عن مخطط عمل الحكومة، الرامي إلى ترقية تعليم الرياضيات في مختلف المراحل التعليمية، وتشجيع التلاميذ على الالتحاق بشعبتي الرياضيات والتقني رياضي.

وجاء ذلك تطبيقا لتعليمات وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد في هذا المجال، وكذا نظرا للمزايا والآفاق الواعدة التي توفرها هاتان الشعبتان، إلى جانب المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة لترقية مكانة الرياضيات، وكذا المستجدات الطارئة بإنشاء مدارس عليا متخصصة مثل المدرسة العليا للرياضيات والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي.