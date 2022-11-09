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الجزائر
يمتنع عن المظاهر التي تعبر عن توجهاته الخاصة

هذه شروط لباس الموظفين العموميين أثناء تأدية المهام

عبد السلام سكية
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هذه شروط لباس الموظفين العموميين أثناء تأدية المهام
أرشيف

أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية أنه باستثناء الأسلاك التي تنص قوانينها الأساسية على ارتداء زي رسمي معين، فإن الأنظمة الداخلية لكل مؤسسة وإدارة عمومية، لاسيما الأحكام المتعلقة بالانضباط العام والنظافة والأمن هي التي يمكن أن تنص على قواعد معينة في اللباس.
وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية، في ردها على استفسار، بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، اطلعت عليه “الشروق”، يخص ارتداء زي معين من اللباس أثناء مهنة التدريس، وتحديدا العباءة والقميص، أن “الأنظمة الداخلية لكل مؤسسة وإدارة عمومية هي التي تحدد القواعد المعينة للباس، خاصة ما تعلق بالانضباط العام والنظافة والأمن”.
وأشارت المديرية إلى أن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما واجبات فرض احترام سلطة الدولة والسلوك الحسن وعدم التحيز واحترام الزملاء والرؤساء والمرؤوسين ومستعملي المرفق تقتضي “التزام الموظف بارتداء لباس محترم يعبر من خلاله عن احترامه لمستعملي المرفق العام”.
وشددت المراسلة على أن الموظف “يمتنع أثناء تأدية مهامه، عن كل المظاهر الخارجية التي تعبر عن توجهاته السياسية، أو معتقداته الدينية أو الفكرية، وذلك تجنبا للتشكيك في حياديته وبالتالي حيادية الإدارة”.

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