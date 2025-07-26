هذه شروط وامتيازات الالتحاق بنخبة الجيش

التسجيلات الأولية حصريّا عبر الموقع... وزارة الدفاع تحدد:

أعلنت وزارة الدفاع الوطني رسميا عن فتح آلاف المناصب للالتحاق بمختلف قواتها البرية، الجوية، البحرية، قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، الدرك الوطني، الحرس الجمهوري، المديريات والمصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني، برتبة ضابط أو ضابط صف، أو رجل صف، فيما تتم التسجيلات الأولية حصريا عبر الموقع الإلكتروني.

أفرجت وزارة الدفاع الوطني عن دليل التجنيد لسنة 2025، المتعلق بمؤسسات التكوين التابعة للجيش الوطني الشعبي، وذلك عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، حيث فتحت القيادة العليا للجيش المجال أمام الشباب الراغبين في الانضمام إلى صفوفها، على أن تختتم فترة التكوين بالحصول على رتبة ضابط أو ضابط صف، أو رجل صف في مختلف قواتها.

وحددت وزارة الدفاع، في “دليل التجنيد 2025″، شروط التجنيد المباشر للطلبة الضباط العاملين، وهم الحائزون على بكالوريا 2025، بتقدير قريب من الجيد ومعدل 12 من 20 على الأقل، علاوة على النجاح في مسابقة القبول التي تشمل اختبارا بسيكو- تقني وآخر في الرياضة، على أن يكون سن المتقدم 18 سنة على الأقل و21 سنة على الأكثر.

أما شروط تجنيد الطلبة الضباط العاملين على أساس الشهادة الجامعية، فتم تحديده بـ19 سنة، مع زيادة عدد السنوات الدنيا المطلوبة للحصول على الشهادة الجامعية، والعزوبة والنجاح في مسابقة القبول والتمتع باللياقة البدنية.

في حين حددت وزارة الدفاع الوطني شروطا للانضمام إلى صفوفها برتبة ضابط الصف متعاقد تمثل في أن يكون سن المترشح 18 سنة على الأقل إلى 22 سنة على الأكثر، حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025، وأن يكون المترشح أعزبا، إضافة إلى إثبات مستوى الثالثة ثانوي على الأقل، على أن تعطى الأولوية للحائزين على شهادة البكالوريا، مع النجاح في مسابقة القبول والتمتع باللياقة البدنية والعقلية والنفسية الجيدة.

أما بخصوص الملف الأولي المحدد في دليل التجنيد فهو يتكون بالنسبة لجميع الفئات من استمارة استعلامات “يتم تحميلها من موقع التسجيلات بعد إتمام عملية التسجيل”، إضافة إلى نسخة من الديبلوم أو الشهادة المدرسية، حسب الحالة، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وصورة شمسية.

معايير القبول بالقوات البرية والبحرية

وقدمت وزارة الدفاع الوطني في دليل التجنيد لسنة 2025 المكون من 38 صفحة، شروحات هامة ودقيقة عن عملية التكوين في مختلف المؤسسات التابعة لها، فبالنسبة للراغبين في الالتحاق بالقوات البرية كضباط، لحاملي شهادة البكالوريا لسنة 2025، يكون التجنيد مفتوحا بمعدل لا يقل عن 20/12 في شعب العلوم التجريبية، رياضيات وتقني رياضي “هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، هندسة كهربائية، هندسة الطرائق”، على أن يخضع المترشح لتكوين مدته 5 سنوات، سنة واحدة للتكوين العسكري القاعدي المشترك بالأكاديمية العسكرية لشرشال “الرئيس الراحل هواري بومدين”، 3 سنوات تكوين جامعي تتوج بالحصول على شهادة ليسانس بالأكاديمية.

ويتلقى الراغبون في الالتحاق بالقوات البريّة برتبة “ضباط صف متعاقدون بمختلف الأسلحة للقوات البرية”، تكوينا عسكريا لمدة سنة واحدة بالمدرسة الوطنية لتكوين ضباط الصف، الشهيد العايش حصروري، في خنشلة، وسنة تخصص بإحدى المدارس العليا والتطبيقية أو مدرسة إطارات المشاة الشهيد محمد بن طيب بسيدي بلعباس، فيما سيتلقى رجال الصف المتعاقدون تكوينا لمدة 6 أشهر بالنسبة للطلبة الرتباء المتعاقدين، على أن يكونوا حائزين على شهادة التعليم المتوسط أو يثبتون على الأقل مستوى الأولى ثانوي، و5 أشهر للطلبة الجنود المتعاقدين، شريطة أن يكونوا من الذين أثبتوا مستوى الأولى متوسط على الأقل والأولوية تعطى للحاصلين على شهادات التكوين المهني.

“رماة الجو” و”تقنيو الطيران”.. فرصة لشباب الثالثة ثانوي

أما بالنسبة للراغبين في الالتحاق بالقوات الجوية كضباط، فإن التجنيد مفتوح للحائزين على شهادة البكالوريا 2025، بمعدل لا يقل عن 20/12 في شعب “رياضيات، علوم تجريبية، تقني رياضي هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، هندسة كهربائية، هندسة الطرائق”، على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار النقاط المتحصل عليها في: الرياضيات، الفيزياء، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، وتم تحديد مدة التكوين بـ5 سنوات.

ويتعلق الأمر بـ”ليسانس” مهنية “طيار”، حيث سيكون هذا التخصص مفتوحا حصرا للمترشحين المقبولين في الفحص على مستوى المركز الوطني للخبرة الطبية للأفراد الملاحين “عين النعجة”، كما تم تحديد نفس مدة التكوين بالنسبة ليسانس أكاديمية “عمليات وملاحة جوية”، ليسانس أكاديمية “أرصاد جوية للطيران”، ليسانس أكاديمية “علم طيران”، ليسانس أكاديمية “ميكانيك وطاقويات”.

كما أعطت وزارة الدفاع الوطني هذه السنة فرصة للشباب الذين يثبتون مستوى الثالثة ثانوي على الأقل، مع الأولوية للحاصلين على شهادة البكالوريا، للالتحاق بصفوفها كـ”رماة جو”، حيث تخضع هذه الفئة لتكوين مدته سنتين بمركز التدريب للقوات الجوية الشهيد بوحفص أولاد حيمودة بالمنيعة، تتوج بشهادة عسكرية مهنية من الدرجة الثانية تخصص رماة الجو.

ويبقى التجنيد مفتوحا أمام الشباب ذوي مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو الأولى ثانوي، كرجال صف متعاقدين، وسيتلقى العرفاء تكوينا مغلقا 6 أشهر، و5 أشهر بالنسبة للجنود.

بالمقابل، فإن الالتحاق بالقوات البحرية لحاملي البكالوريا الجدد سيكون مفتوحا للحاصلين على معدل لا يقل عن 12 من 20 في علوم تجريبية، رياضيات وتقني رياضي تخصّص هندسة كهربائية وهندسة ميكانيكية، حيث يخضعون لتكوين لمدة 5 سنوات، سنة للتكوين العسكري القاعدي المشترك بالمدرسة العليا البحرية بتامنفوست و3 سنوات في التكوين الجامعي، يتوج بالحصول على شهادة ليسانس أكاديمية على مستوى المدرسة العليا البحرية بتامنفوست في تخصّصات علوم الملاحة البحرية، اتصالات، ميكانيك بحرية، محافظة بحرية، تسيير وإدارة الشؤون البحرية، سنة تطبيقية على متن الباخرة المدرسة “الصومام رقم المتن 937” أو على متن السفينة الشراعية المدرسة “الملاح رقم المتن 938” أو بالمدرسة التطبيقية لجند البحرية الشهيد علي بنور بجيجل أو بالمدرسة التطبيقية للغوّاصين بالمرسى الكبير بولاية وهران.

في حين يبقى التجنيد مفتوحا لضباط الصف المتعاقدين الذين يثبتون مستوى الثالثة ثانوي على الأقل، مع الأولوية للحاصلين على شهادة البكالوريا للتربية الوطنية أو شهادة معادلة لها، فيما سيتوج رجال الصف المتعاقدون بعد تكوين لمدة 6 أشهر بشهادة عسكرية مهنية درجة أولى في التخصصات التالية: رامي بحري، نوتي إشارة، مناور، راديو، رادار، كهروميكانيكي مدفعي، صاروخي، كهربائي على المتن، ميكانيك على المتن، إدارة.

5 سنوات لضباط قوات الدفاع الجوي عن الإقليم

وبالنسبة للراغبين في الالتحاق بقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، فيشترط الحصول على شهادة البكالوريا بمعدل 12 من 20 على الأقل في شعب: علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي “هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، هندسة كهربائية”، على أن تؤخذ بعين الاعتبار نقاط الرياضيات والفيزياء، ويتم الحصول على شهادة مهندس دولة في الدفاع الجوي بعد تكوين 6 سنوات، أو شهادة ليسانس في مجاليْ المراقبة الجوية والراديو تقني، بعد تكوين يدوم 5 سنوات، حيث سيشترك الجميع لمدة سنة واحدة في التكوين القاعدي المشترك بالأكاديمية العسكرية لشرشال.

وإلى ذلك، فإن التجنيد مفتوح للمترشحين الذين يثبتون على الأقل مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي متممة في الشعب التالية: علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي، تسيير واقتصاد، مع إثبات المشاركة في امتحان البكالوريا، ومنح الأولوية للحاصلين على شهادة البكالوريا، وبالنسبة لشعبتي آداب وفلسفة ولغات أجنبية، على المترشح إثبات مستوى السنة الثانية جامعي متممة، في حين أنّ تجنيد هذه الفئة غير مفتوح للحائزين على ديبلوم الليسانس.

قوات الدرك.. تكوين عسكري وجامعي للتويج بشهادة الليسانس

وللالتحاق بصفوف الدرك، يشترط على الراغبين الحصول على معدل 12 على الأقل في شعب آداب وفلسفة، لغات أجنبية، علوم تجريبية، تسيير واقتصاد، رياضيات وتقني رياضي “هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، هندسة كهربائية، هندسة الطرائق” على أن يخضعوا للتكوين لمدة 5 سنوات، سنة واحدة تكوين عسكري قاعدي مشترك بالأكاديمية العسكرية لشرشال أو بمدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني، و3 سنوات تكوين جامعي تتوج بالحصول على شهادة ليسانس “حقوق وأمن عمومي” على مستوى المدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة، مع سنة تكوين تخصصي بمدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسّر (بومرداس).

وبالنسبة لضباط الصف المتعاقدين، فإن التجنيد مفتوح للحائزين على شهادة البكالوريا أو السنة الثالثة ثانوي متمّمة، يتلقون خلالها تكوينا يدوم لسنتين، سنة واحدة تكوين عسكري قاعدي مشترك، وسنة تكوين تخصصي على مستوى مدارس ضباط الصف للدرك الوطني حسب الاختصاص.

التكوين العالي في الحرس الجمهوري ودائرة الإشارة

وبخصوص الالتحاق بالحرس الجمهوري، فتبقى نفس الشروط تقريبا للضباط ما عدا قامة المترشح يجب أن لا تقل عن 1.78 م بالنسبة للذكور و1.65 م بالنسبة للإناث، بحيث يخضع المترشح للتكوين العسكري القاعدي المشترك لمدة سنة، و3 سنوات تكوين جامعي للحصول على شهادة ليسانس وسنة تكوين تطبيقي في إحدى المدارس العليا أو التطبيقية التابعة لمختلف هياكل الجيش الوطني الشعبي.

وحسب دليل التجنيد الجديد بالنسبة للالتحاق بدائرة الإشارة ومنظومة القيادة والسيطرة، فإنّ مدة التكوين ستكون 5 سنوات للضباط، سنة للتكوين العسكري القاعدي المشترك بالأكاديمية العسكرية لشرشال، وثلاث سنوات تكوين ليسانس مهنية في الإلكترونيك أو الإعلام الآلي بالمدرسة العليا للإشارة، وسنة تخصّص بالمدرسة العليا للإشارة.

ويبقى التجنيد مفتوحا في مديرية الإعلام والاتصال للحائزين على شهادة البكالوريا بمعدل 12 من 20 على الأقل في شعب آداب وفلسفة، لغات أجنبية، رياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية وتسيير واقتصاد، وتمتد مدة التكوين 5 سنوات، سنة في شرشال و3 سنوات تكوين جامعي تُتوج بالحصول على شهادة ليسانس مهنية في شعبة العلوم والاتصال، وسنة تكوين تطبيقي.

هذا هو الشرط الأساسي لتخصصات الطب العسكري

واحتفظت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، بنفس الشروط للراغبين في دراسة الطب العسكري، إلا أن المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية أكدت هذه السنة على أن التجنيد مفتوح للحائزين على شهادة البكالوريا لسنة 2025، بمعدل موزون يسمح بالقبول ضمن دراسات العلوم الطبية “طب، طب أسنان والصيدلة” المحدد من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الشعب التالية: العلوم التجريبية، الرياضيات وتقني رياضي، لتحضير دكتوراه في الطب، طب أسنان والصيدلة.

وبالنسبة لمدة التكوين للطلبة الناجحين في مسابقة الالتحاق كأطباء عسكريين، فقد حددت بـ8 سنوات، إذ يتحصل من خلالها على شهادة طبيب عسكري و7 سنوات لطبيب الأسنان والصيدلي، فيما قررت وزارة الدفاع الوطني فتح التجنيد كضباط صف متعاقدين للحائزين على شهادة البكالوريا لسنة 2025 في الشعب التالية: العلوم التجريبية، الرياضيات، كممرضين في الصحة العسكرية، إذ سيخضعون لتكوين مدته 4 سنوات كاملة.