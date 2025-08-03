هذه شروط ومزايا الالتحاق بالمدرسة العليا للمصرفة

التسجيلات مفتوحة رسميا ومسابقة أمام حاملي البكالوريا الجدد

فتحت المدرسة العليا للمصرفة، رسميا، باب التسجيل لمسابقة الالتحاق بالدفعة 27 للسنة الجامعية 2025/2026، لفائدة الناجحين في بكالوريا 2024 و2025، وفق شروط أبرزها معدل عام يفوق 15/20 ومعدل لا يقل عن 14/20 في الرياضيات.

وأعلنت المدرسة العليا للمصرفة عن فتح باب التسجيلات لمسابقة الالتحاق بالدفعة السابعة والعشرين لنيل الشهادة العليا للدراسات المصرفية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 14 أوت 2025، عبر الموقع الإلكتروني للمدرسة: www.esb.edu.dz.

وحسب بيان للمدرسة، فإنه يشترط للمشاركة في المسابقة، أن يكون المترشح من خريجي شعبة رياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية أو تسيير واقتصاد، وأن يتحصل على معدل عام لا يقل عن 15/20 في شهادة البكالوريا، وعلامة لا تقل عن 14/20 في مادة الرياضيات، إضافة إلى معدل لا يقل عن 10/20 في اللغات الثلاث.

وتتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية في الرياضيات، الثقافة العامة، واختبار نفسي-تقني، على أن يتم لاحقا الإعلان عن تاريخ إجراء المسابقة ومراكز الامتحان التي يختارها المترشح ضمن استمارة التسجيل.

وتدوم الدراسة للحصول على الشهادة العليا للدراسات المصرفية أربع سنوات، ويتم القبول النهائي في المدرسة على أساس ترتيب نتائج المسابقة، مع اشتراط الحصول على تكفل من طرف مؤسسة مالية أو مصرفية أو اقتصادية، أو إمكانية التكفل الذاتي من قبل المترشح بدفع مصاريف التكوين.

وتعدّ المدرسة العليا للمصرفة من بين أبرز المؤسسات الجامعية المتخصّصة في مجال التكوين المصرفي والمالي في الجزائر، حيث تخرّج منها، منذ تأسيسها، كوادر عالية التأهيل تشغل اليوم مناصب مسؤولية في أكبر البنوك والمؤسسات المالية داخل الوطن وخارجه. وتوفر المدرسة تكوينا أكاديميا وتقنيا رفيع المستوى، يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، في بيئة تعليمية، مهنية ومتطورة.

ويستفيد أغلب طلبة المدرسة من عروض توظيف مباشرة بعد التخرج، سواء من المؤسسات التي تكفّلت بتكوينهم أو من بنوك وهيئات مالية واقتصادية تبحث باستمرار عن كفاءات المدرسة. بل إن عددا منهم يتم توظيفه مسبقا عبر عقود مبرمة أثناء التكوين، ما يجعل التخرج من ESB يعدّ بوابة فعلية ومضمونة نحو سوق العمل المصرفي والمالي.