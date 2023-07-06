هذه عادات استقبال الحجاج في الدول العربية

تمور وزمزم في الجزائر..

بعد أداء الحجاج لشعيرة من شعائر الله العظيمة، يسعدون بأداء المناسك وهذه الفريضة خاصة بعد عودتهم إلى أوطانهم.

سعادة الحجاج لا تنتهي بمجرد أداء مناسك الحج بل تستمر طول الحياة، حيث لا يسعدون هم فقط بل عائلاتهم وأصدقائهم وأقاربهم.

عودة الحجاج إلى ديارهم تتخللها احتفالات خاصة وعادات تختلف من بلد إلى آخر. إلا أنها عادة أتت تيمنا واقتداء بنبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

في الجزائر..

تبدأ حفلات الاستقبال من المطار، يوم عودة الحاج من مكة المكرمة، هنالك تنطلق الأفراح التي تدوم لأيام.

ويأخذ معظم الجزائريين إلى المطار أفخم السيارات لاصطحاب حججاهم، فتبدأ الاحتفالات من المطار والطريق إلى غاية الوصول إلى المنزل.

هنالك تحضر أطباق متنوعة وولائم كبيرة من أطباق “الكسكسي” و”الشخشوخة” المحضرة باللحم. لاستقبال الضيوف والأقارب المتوجهين لبيت الحاج لتهنئته.

فيما يقوم الحاج الجزائري بتوزيع بعض الهدايا وماء زمزم والتمر القادم من مكة لأقاربه وضيوفه. عندما يتحلق الجميع حوله وهو يباشر الحديث عن مشاهداته في أرض الله الحرام.

وتختلف عادات الجزائريين في البلد القارة من ولاية إلى أخرى. كلٌ حسب عاداته وتقاليده وطريقة احتفاله بعودة الحاج من أداء المناسك.

بلاد الشام..

أما استقبال الحجاج في لبنان وسوريا وفلسطين والأردن (بلاد الشام) فهي تتشابه فيما بينها، حيث نجد العديد من العادات لاستقبال حجاج بيت الله.

فنجد في بلاد الشام تزيين البيوت بعسف النخيل أو بأوراق شحر السرو. مصحوبة بأجمل عبارات الترحيب ولافتات خاصة بهذه المناسبة تحمل آيات قرآنية، والمصابيح المضيئة وغيرها.

وعند عائلات أخرى يقوم أفراد العائلة بنحر أضحية وتوزيع لحومها على الفقراء والمساكين. كما يتوافد المستقبلون لبيت الحاج لتهنئته بعودته.

مصر..

تتزين جميع الجدران في أغلب المناطق بلافتات لمكة المكرمة والمدينة والنقوش الإسلامية، مصحوبة بعبارة “حج مبرور وذنب مغفور”.

وعند وصول الحاج إلى حيه تبدأ الزغاريد، ويخرج الأهل والأقرباء والأصدقاء لاستقبال الحجيج، بعدها يستقبلهم في بيته وتوزيع الهدايا عليهم، تدوم لـ 3 أيام.

دول الخليج..

أما بالنسبة لدول الخليج فهي الأخرى تتشابه مع بقية الدول العربية. ففي البحرين مثلا يستعد الأهالي بتربية خروف استعدادا لذبحه على رجل الحاج بعد عودته.

وتبدأ بعدها مراسم الزفة وتزيين الحجاج بالورود والأهازيج، ناهيك عن تحضير وجبات طعام توزع على الاقرباء والجيران لمدة أسبوع.

وفي الإمارات تتزين المنازل بالأعلام الخضراء بالإضافة إلى النثور وهو عبارة عن قطع معدنية وحلويات وأوراق الزهور. وهي تحضر لتنثر على رؤوس الحجاج عند عودتهم على صوت أهازيج الترحيب بالعودة.