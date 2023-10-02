هذه فرص التكوين المهني الجديدة والمطلوبة في سوق الشغل

340 ألف مسجل للالتحاق بالمؤسسات التكوينية الشهر الجاري

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، الاثنين بالجزائر العاصمة، أن القطاع أحصى أزيد من 340 ألف مسجل عبر المنصة الإلكترونية التابعة للقطاع وذلك للالتحاق بالمؤسسات التكوينية، تحسبا للدخول التكويني المقبل.

وأوضح الوزير في منتدى القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن القطاع أحصى أزيد من 340 ألف مسجل جديد للالتحاق بالمؤسسات التكوينية وذلك في اطار التسجيلات الأولية عبر منصة “مهنتي” التابعة للقطاع، تحسبا للدخول التكويني المقرر يوم 8 أكتوبر الجاري.

وأكد مرابي أن القطاع يسهر على إنجاح الدخول التكويني القادم، مضيفا أن القطاع يساهم في تزويد الاقتصاد الوطني باليد العاملة المؤهلة.

ولهذا الغرض – يضيف الوزير – تم تسخير كل الامكانيات الضرورية تحسبا للدخول التكويني المقبل، على غرار الوسائل البيداغوجية والمؤسسات التكوينية المقدر عددها بـ 1225 مؤسسة، إضافة الى التخصصات المتوفرة في البرنامج البيداغوجي للتكوين المهني وفي مختلف أنماط التكوين، من بينها التكوين الحضوري والتكوين عن طريق التمهين وكذا التكوين عن بعد.

وذكر الوزير أن القطاع يركز، من خلال عروض التكوين، على الشعب المهنية ذات الأولوية من بينها الصناعة، الرقمنة، البناء والأشغال العمومية، مهن الكهرباء، الفلاحة، الفندقة والسياحة والصناعة التقليدية، المياه والبيئة، مضيفا أن القطاع أبرم اتفاقيات شراكة مع المؤسسات الاقتصادية وفي مختلف الولايات.

وبخصوص التخصصات الجديدة، أكد السيد مرابي أن “تخصصات جديدة ذات أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني ومرافقة لتوجهات الدولة” سيتم إدراجها مع الدخول التكويني القادم، من بينها تحلية مياه البحر.

وأضاف مرابي أنه تم أيضا إدراج تخصص آخر في مجال السكك الحديدية بمراكز التكوين المهني لولايات بشار، سطيف، الجلفة وبومرداس، وذلك لمرافقة المشاريع الوطنية في مجال السكك الحديدية بتكوين يد عاملة مؤهلة، لاسيما في مهن ميكانيك القطارات.

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن الدخول المقبل سيعرف مواصلة تدعيم جهاز التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة، إلى جانب أجهزة أخرى في برامج التكوين المهني، على غرار جهاز التكوين في الوسط الريفي.

وفيما يتعلق بتكوين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ذكر بالبرنامج التكويني الموجه لهذه الفئة، مضيفا أنه تم للدخول المقبل توفير مقاعد بيداغوجية جديدة لفائدة هذه الفئة، وذلك على مستوى المراكز الجهوية المتخصصة المتواجدة بولايات الأغواط، الجزائر العاصمة، سكيكدة، بومرداس وغليزان، مضيفا أنه سيتم فتح مركزين آخرين بجنوب الوطن.