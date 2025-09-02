هذه قائمة الوكالات السياحة المعنية بتنظيم حج 2026

تضم 48 وكالة إلى جانب متعاملين وطنيين اثنين

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، أمس الاثنين، عن القائمة النهائية لوكالات السياحة والأسفار المؤهلة لتنظيم عملية الحج لموسم 1447هـ/2026م، والتي تضم 48 وكالة إلى جانب متعاملين وطنيين اثنين.

وأوضح الديوان في بيانه أن العملية ستتم وفق مطارات الإقلاع المعتمدة، وتشمل مطارات الجزائر، وهران، قسنطينة، تلمسان، باتنة، ورقلة، عنابة، غرداية والأغواط.

وتشمل القائمة إلى جانب الوكالات المعتمدة، كلا من “مؤسسة سياحة وأسفار الجزائر” و”مؤسسة الديوان الوطني للسياحة”، باعتبارهما من المتعاملين الوطنيين المكلفين بالمشاركة في تنظيم الموسم القادم.