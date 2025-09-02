-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
تضم 48 وكالة إلى جانب متعاملين وطنيين اثنين

هذه قائمة الوكالات السياحة المعنية بتنظيم حج 2026

محمد فاسي
  • 148
  • 0
هذه قائمة الوكالات السياحة المعنية بتنظيم حج 2026
ح.م
الحج

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، أمس الاثنين، عن القائمة النهائية لوكالات السياحة والأسفار المؤهلة لتنظيم عملية الحج لموسم 1447هـ/2026م، والتي تضم 48 وكالة إلى جانب متعاملين وطنيين اثنين.

وأوضح الديوان في بيانه أن العملية ستتم وفق مطارات الإقلاع المعتمدة، وتشمل مطارات الجزائر، وهران، قسنطينة، تلمسان، باتنة، ورقلة، عنابة، غرداية والأغواط.

وتشمل القائمة إلى جانب الوكالات المعتمدة، كلا من “مؤسسة سياحة وأسفار الجزائر” و”مؤسسة الديوان الوطني للسياحة”، باعتبارهما من المتعاملين الوطنيين المكلفين بالمشاركة في تنظيم الموسم القادم.

مقالات ذات صلة
من نوع “بريغابالين”.. شرطة تبسة تحجز قُرابة 139 ألف كبسولة مهلوسة

من نوع “بريغابالين”.. شرطة تبسة تحجز قُرابة 139 ألف كبسولة مهلوسة

هام بخصوص منحة الطالب

هام بخصوص منحة الطالب

هزة أرضية بشدّة 4 درجات في تبسة

هزة أرضية بشدّة 4 درجات في تبسة

صندوق “كاسنوس”.. بيان هام لفائدة هذه الفئة

صندوق “كاسنوس”.. بيان هام لفائدة هذه الفئة

تحذير من أمواج عالية تضرب هذه الشواطئ

تحذير من أمواج عالية تضرب هذه الشواطئ

وجبات ساخنة للتلاميذ منذ اليوم الأول للدراسة.. الوزير الأول بالنيابة يُشدد

وجبات ساخنة للتلاميذ منذ اليوم الأول للدراسة.. الوزير الأول بالنيابة يُشدد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد