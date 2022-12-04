هذه قيمة التحويلات المالية للمهاجرين الجزائريين

بلغت التحويلات المالية للمهاجرين الجزائريين أكثر من 1800 مليون دولار خلال سنة 2022. حسبما أعلن عنه البنك الدولي.

وكشف البنك الدولي في آخر تقرير له حول الهجرة والتنمية عن تدفقات تحويلات المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

وحسب التقرير فقد بلغت تحويلات المهاجرين الجزائريين خلال السنة الجارية 1829 مليون دولار، مقابل 1759 مليون دولار سنة 2021.

وعليه فقد ارتفعت قيمة التحويلات الخاصة بالجزائريين ما بين سنة 2021 و2022 بـ 70 مليون دولار.

وبالنظر إلى أرقام التقرير التي أحصت التحويلات من سنة 2009 إلى 2022، فإن سنة 2014 شكلت الذروة حيث تم تحويل 2452 مليون دولار من قبل أبناء الجالية.

وأوضح البنك الدولي، إن التحويلات المالية من المغتربين إلى بلدانهم المنخفضة والمتوسطة الدخل زادت بنحو 5 بالمئة أي بقيمة تعادل 626 مليار دولار تقريباً في عام 2022.

وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشير التقديرات إلى أن التحويلات قد زادت بنسبة 2.5% في عام 2022 لتصل إلى 63 مليار دولار، مقارنة بنسبة زيادة بلغت 10.5% العام الماضي.

وأشار البنك إلى أن هذه النسبة الرئيسية تراجعت بشكل حادٍ مقارنة بالزيادة المسجلة في عام 2021 والتي بلغت 10.2%.